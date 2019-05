ArQuente volta a trazer projetos musicais emergentes ao Algarve.

Publicado em 23 Maio 2019 por RUA

O ciclo de Concertos ao Entardecer está de volta ao Algarve pela mão da Associação Cultural ArQuente. Nádia Schilling, LINCE, Churky e André Júlio Turquesa são os convidados desta 9ª edição.

O conceito prima pela apresentação de projetos musicais emergentes e alternativos, em finais de tarde quentes e em cenários ímpares, como são a Ria Formosa, em Faro, e o Oceano Atlântico, em Sagres.

Nos primeiros anos, os Concertos ao Entardecer aconteciam apenas em Faro, na sede da Associação, na Galeria Arco – Vila Adentro, mas com o apoio da Direção Regional de Cultura do Algarve, através do programa DiVaM – Dinamização e Valorização dos Monumentos, estenderam-se à Fortaleza de Sagres.

Na capital algarvia o ambiente é peculiar, uma autêntica viagem sonora. Entre as notas musicais e a voz afinada dos convidados há o ruído de aviões, comboios, barcos, pessoas e fauna, numa simbiose perfeita, que torna os Concertos ao Entardecer uma experiência a repetir vezes sem conta.

Já na Fortaleza de Sagres, a atualidade e o arrojo dos projetos musicais escolhidos junta-se à beleza do património edificado e natural, tão imponente quanto belo.

Este ano, cabe a Nádia Schilling a abertura do ciclo, que começa no sábado, dia 25 de maio, às 19h30, na sede da ArQuente e no domingo, dia 26 de maio, na Fortaleza de Sagres, às 18h00. Ao vivo, a sua música alterna o intimismo folk com uma sonoridade elétrica e intensa, que em muito se deve aos músicos que a acompanham. Para estes dois concertos na região algarvia, Nádia traz consigo os músicos João Hasselberg, Pedro Branco, Bruno Pedroso e Adriano Cintra.

No dia 01 de junho, às 19h30 na sede da ArQuente será a vez de LINCE, projeto a solo de Sofia Ribeiro, caraterizado por ser fortemente emocional.

Num estilo pop-rock com nuances retro e psicadélicas, Churky promete aquecer a tarde de sábado, 08 de junho, na ArQuente, e o entardecer de 09 de junho na Fortaleza de Sagres.

O ciclo encerra em tons de azul, por André Júlio Turquesa, no dia 22 de junho, às 19h30 na sede da ArQuente e no domingo, 23 de junho, às 18h00, na Fortaleza de Sagres. A sua música tenta encontrar uma frequência que apazigua, que sugere um lugar pleno para se estar… e tão propício para os Concertos ao Entardecer.

No dia 25, inaugura ainda, na sede da ArQuente, a exposição ‘SOMBRA’. Uma mostra de fotografias recolhidas por Helena Gonçalves, aquando da preparação do espetáculo ‘SOMBRA’, dirigido por Miguel Moreira, numa co-produção entre a ArQuente (Faro) e o Útero (Lisboa).

A 9ª edição dos Concertos ao Entardecer tem o apoio da Câmara Municipal de Faro e da Direção Regional de Cultura do Algarve (programa DiVaM). Tem ainda como parceiros o Hostel Lemon Tree e o restaurante Tertúlia Algarvia. Como media partners, o ciclo conta com o Sul Informação e a RUA FM – Rádio Universitária do Algarve.

Programação:

Em Faro (Galeria Arco) – 19h30:

Dia 25 maio: Nádia Schilling

Dia 01 de junho: LINCE

Dia 08 de junho: Churky

Dia 22 de junho: André Júlio Turquesa

Na Fortaleza de Sagres – 18h00:

Dia 26 de maio: Nádia Schilling

Dia 09 de junho: Churky

Dia 23 de junho: André Júlio Turquesa