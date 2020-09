ArQuente volta a oferecer música ao pôr do sol com uma 10ª edição que passa por Faro e pela Fortaleza de Sagres

Publicado em 03 Setembro 2020 por RUA FM

Monday, Filipe Sambado, Marinho e Caio são os artistas que marcam presença nos Concertos ao Entardecer 2020.

O ciclo, organizado pela ArQuente, decorre habitualmente em meados de abril e início de maio, mas este ano devido à pandemia da Covid-19 foi adiado para setembro.

O primeiro concerto está marcado para este sábado, dia 05, às 18h30, no Pátio da Galeria Arco, em pleno centro histórico de Faro, com vista para a Ria Formosa. A primeira convidada é Monday, o projeto a solo de Catarina Falcão, que pela primeira vez apresenta no Algarve as canções do seu mais recente trabalho ‘Room for All’, lançado há poucos meses e amplamente elogiado pela crítica.

Monday atua no dia seguinte, domingo, no auditório da Fortaleza de Sagres, num concerto marcado para às 18h00.

Já Filipe Sambado será o protagonista do dia 12 de setembro. O músico, que já passou pela Festival F em 2018, regressa a Faro para um concerto intimista, no qual o público vai ter a oportunidade de ouvir temas como ‘A Jóia da Rotina’ ou ‘Gerbera Amarela do Sul’, que fazem parte de ‘Revezo’, o mais recente álbum do cantor e compositor português nomeado para os Prémios SPA 2019 na categoria de Música – Melhor Trabalho de Música Popular.

A terceira convidada da ArQuente é Marinho, que lançou em outubro do ano passado o seu álbum de estreia ‘~’ (ler ‘til’), onde nos mostra o seu talento enquanto compositora. O primeiro single ‘Ghost Notes’ foi um sucesso com forte impacto nas rádios e em playlists do Spotify ou Apple Music.

Marinho atua dia 19 no Pátio da Galeria Arco, em Faro, e dia 20 na Fortaleza de Sagres.

O ciclo termina no dia 26 de setembro com Caio, o novo talento FNAC e TOP 50 da BLITZ. Ansioso por partilhar com o público o seu segundo álbum ‘Retratos’, Caio apresenta-se no Pátio da Galeria Arco em Faro, às 18h30.

De referir que este ano o número de lugares disponíveis, tanto em Faro como em Sagres, é reduzido, sendo obrigatória reserva através dos emails: arquente@gmail.com (concertos em Faro) e fortaleza.sagres@cultalg.gov.pt (concertos em Sagres).

Os Concertos ao Entardecer da ArQuente têm o apoio da Câmara Municipal de Faro e da Direção Regional de Cultura do Algarve, através do programa DiVaM – Divulgação e Valorização dos Monumentos. Para além disso contam com vários parceiros privados: os hostels Lemon Tree e Madalena, o restaurante Tertúlia Algarvia e a seguradora Falcão Marques Seguros.

Como media partners deste ciclo de concertos, a ArQuente conta com o Sul Informação e a RUA FM.

Horários e Locais dos Concertos:

Monday:

Dia 05 Set. Pátio da Galeria Arco, Faro, às 18h30

Dia 06 Set. Fortaleza de Sagres às 18h00

Filipe Sambado:

Dia 12 Set. Pátio da Galeria Arco, Faro, às 18h30

Marinho:

Dia 19 Set. Pátio da Galeria Arco, Faro, às 18h30

Dia 20 Set. Fortaleza de Sagres às 18h00

Caio:

Dia 26 Set. Pátio da Galeria Arco, Faro, às 18h30