ArQuente apresenta RE-FLUXUS em edição online

Publicado em 21 Abril 2021 por RUA FM

Depois de dois anos de pausa, em parte devido à pandemia, o RE-FLUXUS está de regresso. A segunda edição da iniciativa decorre dias 24 e 25 de abril, em formato online, no YouTube da ArQuente, entre as 21h30 e as 22h30.

Ao todo vão ser apresentados seis momentos performáticos, três por dia, da autoria de diferentes artistas, que aceitaram o desafio proposto pela ArQuente. As obras, de curta duração, têm temas distintos e são o reflexo da liberdade criativa dos seus criadores.

“Não há um tema definido. A ideia é que cada um expresse o que sente necessidade de expressar. Essa liberdade resulta num ciclo de grande riqueza artística e estética, que promete surpreender do princípio ao fim”, refere a associação cultural.

Quem quiser assistir à segunda edição do RE-FLUXUS deve aceder ao Youtube da ArQuente à hora marcada, através dos links disponibilizados, em breve, nas páginas de Facebook e Instagram da associação, onde pode, igualmente, encontrar o programa completo. O acesso é livre e gratuito.

O título deste ciclo tem por inspiração o Movimento Fluxus que marcou as artes das décadas de 1960 e 1970 e que valorizava a criação coletiva através da integração de diferentes linguagens, como música, cinema e dança, manifestando-se principalmente através de performances, happenings, instalações, entre outros suportes inovadores.

O evento, organizado pela ArQuente, conta com a parceria e participação das associações Mákina de Cena e Fungo Azul. Para além disso, tem o apoio da Câmara Municipal de Faro e do Leroy Merlin. Como parceiros de comunicação, o RE-FLUXUS conta com o Sul Informação, a RUA FM e a Rádio Solar.

PROGRAMA:

Dia 24 de abril:

Título: Fair Dinkum

Autoria: Joana F. Costa

Duração: 07’10

Início: 21h30

Título: Torso

Autoria: António António

Duração: 04’41

Início: 21h45

Título: Psicose

Autoria: Mákina de Cena

Duração: 25’38

Início: 21h50

Dia 25 de abril:

Título: Zorro On The Beach

Autoria: Ricardo Mendonça

Duração: 21

Início: 21h30

Título: Pensamentos Palavras Atos e Omissões

Autoria: Teresa Pereira da Silva

Duração: 15’38

Início: 21h55

Título: Som e Silêncio

Autoria: Fungo Azul

Duração: 07’54

Início: 22h15