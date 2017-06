Armação de Pêra recebe Festival da Caldeirada

Publicado em 01 Junho 2017 por RUA

Numa iniciativa promovida pelo Município de Silves, Armação de Pêra será palco de mais uma edição do Festival da Caldeirada e do Mar. O evento decorre entre 3 e 11 de junho e conta com a participação de 15 restaurantes locais que irão apresentar diversas sugestões ligadas à caldeirada e aos sabores do mar.

A Grelha, A Tasca, Casa D’Avó, Churrasqueira Balbino, Coentros, Marisqueira Hera, Novo Almadrava, O Casarão, O Fernando, O Pelintra, O Silvense, Olivalmar, Pôr-do-sol (no Hotel Holiday Inn), Rocha da Palha e Vista Mar são os estabelecimentos aderentes.

De acordo com a Presidente da Câmara Municipal de Silves, Rosa Palma, o Festival da Caldeirada e do Mar homenageia e valoriza “a marca identitária de um povo trabalhador e corajoso, as tradições, as vivências e a cultura de gerações sucessivas de Armacenenses que construíram e estruturaram a sua vida em torno do mar”, salientando que o evento “é sinónimo de dinamização e promoção da economia local, através do estímulo ao segmento da restauração que, apostando numa ementa própria ligada aos recursos do mar, que se alarga também à laranja, aos vinhos de Silves e a outros produtos da região algarvia, proporcionará o reforço do número de turistas e visitantes, num contexto peculiar em que será possível saborear a qualidade da Caldeirada e outros pratos tradicionais”.

Este evento conta com o apoio da Junta de Freguesia de Armação de Pêra, do Agrupamento de Escolas Silves Sul e da Rota dos Vinhos do Algarve.