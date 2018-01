Arctic Monkeys confirmam presença no NOS Alive

Publicado em 29 Janeiro 2018 por RUA FM

O NOS Alive’18 orgulha-se de confirmar Arctic Monkeys dia 12 de julho. Os gigantes do indie rock, uma das maiores bandas de todos os tempos, acabam de se juntar ao cartaz do NOS Alive’18, onde subirão ao Palco NOS, no primeiro dia do festival.

Os Arctic Monkeys são Alex Turner, Jamie Cook, Nick O’Malley e Matt Helders. Formada em High Green, Sheffield, em 2002, a banda lançou cinco álbuns até à data, tendo o mais recente, “AM”, sido editado em 2013. O primeiro longa-duração do grupo “Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not”, editado em 2006, tornou-se o álbum de estreia mais vendido no ranking britânico na data do seu lançamento.

O lançamento dos subsequentes discos de originais, “Favourite Worst Nightmare” (2007), “Humbug” (2009), “Suck It and See” (2011) e “AM” (2013), consolidaram a sua posição como uma das bandas britânicas mais bem-sucedidas de sempre. O sucesso do grupo foi reconhecido pela indústria e a banda de Turner foi a única a levar para casa seis Brit Awards, contabilizando três prémios na categoria “Melhor Grupo Britânico” e outros três como “Melhor Álbum Britânico”. Até à data já arrecadaram sete destes prémios, das nove nomeações conquistadas. Os AM conquistaram um Ivor Novello, um Mercury Prize, 20 prémios NME, cinco prémios Q e três nomeações nos Grammy.

O quinto álbum de estúdio, “AM”, estreou em número um em 10 países e atingiu o TOP 10 de outros 27. Com este último trabalho, lançado em 2013, os Arctic Monkeys fizeram história como a primeira banda independente com cinco discos consecutivamente em primeiro lugar nas tabelas britânicas. Até ao momento músicas da banda já foram ouvidas por mais de seis bilhões de pessoas, contabilizando-se 5,5 milhões de streamings ouvidos todos os dias.

Depois da incrível edição de 2017, que esgotou a três meses da abertura de portas, o NOS Alive volta a fazer história e a esgotar os passes de três dias e os bilhetes diários para dia 14 de julho a sete meses do evento, feito único na história dos festivais em Portugal. Para os fãs que não querem ficar de fora, foi colocado à venda um passe de dois dias (12 & 13 de julho), que pode ser adquirido nos pontos de venda oficiais, assim como através do Fã Pack FNAC, à venda em FNAC e fnac.pt.

O NOS Alive’18 está de regresso ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 12, 13 e 14 de julho de 2018.

​Cartaz já anunciado: Arctic Monkeys, Alice in Chains, At The Drive In, Beatriz Pessoa, Bernardo, Chvrches, Eels, Franz Ferdinand, Friendly Fires, Future Islands, Jack White, Khalid, Mallu Magalhães, Marmozets, Minta & The Brook Trout, MGMT, Pearl Jam, Perfume Genius, Portugal.The Man, Queens Of The Stone Age, Rag’n'Bone Man, Real Estate, Sampha, Snow Patrol, Surma, The Kooks, The National, Two Door Cinema Club, Wolf Alice e Yo La Tengo.