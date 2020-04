ARCM celebra 25 de Abril em casa

Publicado em 24 Abril 2020 por RUA FM

Sábado, 25 de abril, a Associação de Músicos comemora o dia da Liberdade com um evento online em direto do “Abril em Casa”.

Em pleno estado de emergência, a Associação Recreativa e Cultural dos Músicos tem reinventado a sua atividade de apoio aos artistas de Faro através da promoção de concertos e performances online, na página do facebook da Associação, todos os sábados de abril.

Esta iniciativa, que conta com o apoio do Município de Faro, terá este sábado 25 de abril uma edição especial, especialmente dedicada ao dia da Liberdade. A programação do dia conta com uma mostra de curtas-metragens sobre a Liberdade, num concurso inédito lançado pela Associação e que desafia todos a que, a partir da sua casa, possam filmar uma pequena curta-metragem com o tema Liberdade, com a duração máxima de três minutos e apresentá-la a concurso até à meia-noite de 24 de abril. E se é a primeira vez desde o 25 de abril que o dia da Liberdade é comemorado na situação de confinamento, o tema promete ser tratado de forma criativa por todos os participantes.

O direto online conta com participantes de luxo: Afonso Dias, trovador e poeta do 25 de abril, mostra do Garage Faro, programa icónico sobre a história das bandas da cidade nos anos 90, Tiago Valentim, guitarrista e cantor, com um percurso no Fado, Teresa Aleixo, promissora cantora crescida em Faro, e que apresentou no ano passado o seu primeiro álbum “Quanto de Mim” e o DJ Roddes para finalizar, quem sabe pondo os visualizadores a dançar.

A iniciativa promete continuar no mês de Maio, porque até que alguém diga o contrário, a Arte e Cultura prometem continuar a mostrar-se, da casa dos artistas para a casa de todos.