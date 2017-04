Apresentado cartaz da 32ª Semana Académica do Algarve

Publicado em 06 Abril 2017 por RUA

Foi apresentado esta tarde o cartaz da Semana Académica do Algarve 2017 (SA), evento que decorre de 4 a 13 de maio, no Complexo Desportivo da Penha.

A apresentação do cartaz decorreu na FNAC de Faro, perante uma plateia entusiasta e com a presença do reitor da Universidade do Algarve, António Branco, do vice-presidente da Câmara Municipal de Faro, Paulo Santos, do presidente da Associação Académica da UAlg, Rodrigo Teixeira e do delegado regional do IPDJ em Faro, Custódio Moreno.

Kritoman, Putzgrilla, Aurea, Miguel Azevedo, Valas, Dj Ride, Rosinha, Piruka, Mishlawi, Atoa, Diogo Piçarra, Matias Damásio e Virgul, são alguns dos nomes presentes na SA 2017.

A Semana Académica do Algarve, organizada pela Associação Académica da UALg, arranca dia 4 de maio com a Monumental Serenata na Igreja da Sé, na Vila Adentro, e termina sábado, dia 13 de Maio. A RUA FM é a rádio oficial da SA 2017.

Ouve aqui as entrevistas realizadas em direto da Fnac, aquando da apresentação:

Entrevista – Rodrigo Teixeira SA 2017

Entrevista – Reitor SA 2017

Entrevista – Vice Presidente CM Faro Paulo Santos