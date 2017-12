Apresentação da programação do Teatro Lethes para 2018 junta em palco Helena Madeira e João Afonso

Publicado em 22 Dezembro 2017 por RUA

Sábado, 6 de Janeiro às 21h30, a ACTA- A Companhia de Teatro do Algarve apresenta a programação do Teatro Lethes para o ano 2018.

Neste evento, de entrada livre, o público vai ficar a conhecer toda a programação a que poderá assistir ao longo do ano de 2018. Este ano conta também com a presença de Helena Madeira e João Afonso para um magnífico espectáculo que não deixará ninguém indiferente.

A programação para 2018 é orientada pelo desígnio Utopia e Realidade. Utopia, porque esse é o sentido geral de uma idealidade que a ACTA tem prosseguido ao longo de 20 anos; Realidade por razão de a idealidade não ter cristalizado, antes continuar a reclamar redobrado empenho.

Sobre Helena Madeira

Apesar de ter passado pelo curso de Canto e Harpa no Conservatório Nacional e pela Escola de Jazz do Hot Club em Lisboa, Helena Madeira é sobretudo auto-didacta. Em finais de 2014 apresentou o seu primeiro disco a solo Da Voz do Embondeiro, no Teatro Lethes, em Faro. Ao fim de três anos regressa ao

Lethes para um concerto intimista, tal como já nos habituou, mas numa viagem ainda mais abrangente, exploratória e, ainda assim, repleta de simplicidade.

Sobre João Afonso

João Afonso, professor de modalidades circenses e personal trainer (fitness), desde 2009 até 2014, fez formação da modalidade de Pole Dance em

Itália (Roma) durante 2 anos. De volta a Portugal vem demonstrar, neste espectáculo, que a força da natureza é mais forte que o homem. No entanto, o homem quando é influenciado por essa força, ela pode ser apaziguada. João traz uma performance de Tecido Vertical (Silk), suspenso no palco.

A gestão e programação do Teatro Lethes é da responsabilidade da ACTA- A Companhia de Teatro do Algarve, estabelecido em contrato de comodato com a Câmara Municipal de Faro, desde 2012.