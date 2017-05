APPC Faro organiza ‘Cozinhar com Sensibilidade’

A Unidade de Reabilitação Profissional da APPC Faro – Associação Portuguesa de Paralesia Cerebral dinamiza no próximo dia 1 de junho mais uma sessão do projeto ‘Cozinhar com Sensibilidade”.

A iniciativa conta com três ‘Show Cooking’, que decorrem no Corredor Central do Jumbo de Faro, apresentando a arte de cozinhar ao vivo em três momentos distintos, que contam com o apoio de diversos espaços (Tertúlia Algarvia, Brasileiríssima Restaurante e Pastelaria e Centro Cultural e Social da Paroquia de S. Martinho de Estoi).

A sessão de 1 de junho decorre na Brasileiríssima Restaurante e Pastelaria, sob orientação da Chef Raquel Souza e está marcada para as 16h30. Há degustação dos pratos confecionados. Segundo a APPC Faro, a iniciativa pretende valorizar as aprendizagens e as capacidades dos formandos promovendo a igualdade de oportunidades das pessoas com deficiência no acesso ao emprego.