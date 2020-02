APEXA conquista 3º lugar no Prémio AGIR 2019

Publicado em 11 Fevereiro 2020 por RUA FM

A REN entregou no dia 11 de fevereiro, em Ermesinde, o Prémio AGIR 2019, cuja edição foi dedicada à promoção do sucesso escolar e ao combate ao abandono escolar.

O Prémio AGIR, que se insere na política de envolvimento com a Comunidade e Inovação Social da REN, dirige-se a associações, empresas e organizações com fins não lucrativos.

A APEXA- Associação de Apoio à Pessoa Excepcional do Algarve ficou em terceiro lugar com o programa “Pescador de Sonhos”.

O programa disponibiliza apoio ao estudo e ações de sensibilização para prevenir comportamentos de risco, apostando na ampla participação das famílias, através de um Gabinete de Apoio Familiar. O projeto oferece ainda oficinas criativas, uma carrinha itinerante para ações de alfabetização e cidadania e um estúdio comunitário, onde podem ser gravados os trabalhos musicais dos jovens.

Toda esta oferta pretende proporcionar às crianças e jovens experiências lúdicas e pedagógicas, que fomentem a continuidade no percurso escolar, sensibilizar para os comportamentos de risco, promover a alfabetização da comunidade e a integração social e empregabilidade das famílias.

A Apps for good foi o programa vencedor de 2019. O programa desafia alunos a criar aplicações para smartphones ou tablets e produtos IoT (Internet of Things), que façam a diferença e transformem as comunidades onde se inserem.

Em apenas cinco anos, a iniciativa, reconhecida pela Direção Geral da Educação, já chegou a 323 escolas em Portugal, a mais de 800 professores e de 9.500 alunos, tendo sido desenvolvidas mais de 100 soluções tecnológicas. De acordo com dados do próprio programa, o impacto na motivação e confiança dos alunos envolvidos é evidente. 96% revelam maior motivação para aprender, 79% aumentaram os níveis de confiança e 77% sentem-se mais criativos

O segundo lugar foi entregue ao projeto “Escolas de Superpoderes”.

Esta iniciativa permite que os jovens escolham um talento e o desenvolvam com mentores voluntários, sendo que através de várias atividades (culinária, desporto, teatro, etc.) desenvolvem competências sociais para transformarem a sua própria comunidade.

O projeto, com nove anos de vida, já mobilizou cerca de 3.000 aprendizes, 300 mentores voluntários e atualmente está implementado em 22 cidades de Portugal num modelo de franchising social, que apresenta como marca de sucesso a taxa de redução de insucesso escolar dos alunos envolvidos: 43%.