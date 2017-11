Apanha do medronho é proposta do Loulé Criativo

Publicado em 14 Novembro 2017 por RUA

O projeto Loulé Criativo associa-se à empresa Medronho J.R. e propõe uma atividade de colheita de medronho, em plena serra algarvia, no dia 9 de dezembro, das 9h00 às 15h00.

Pretende-se que os participantes testemunhem e participem na tradicional apanha do medronho numa zona conhecida pela abundância e qualidade deste fruto, em plena serra do interior do Concelho de Loulé.

Esta é uma oportunidade para experimentar um agradável passeio no campo, seguido de uma atividade de apanha do medronho, assim como uma visita à destilaria tradicional da empresa Medronho J.R., passando pela zona de armazenamento e fermentação dos frutos, pela caldeira em cobre aquecida a lenha culminando na degustação das aguardentes produzidas no local. O participante poderá conhecer por dentro esta tradição e desfrutar de um almoço preparado no Grupo Desportivo Serrano, no Monte Ruivo, saboreado num espaço único, rodeado pela beleza da Natureza.

O Workshop, ministrado em Inglês e Português, tem um custo de 35 euros por pessoa (almoço incluído). As inscrições podem ser feitas em http://loulecriativo.pt/pt/turismocriativo/experiencias/84-a-apanha-do-medronho

Refira-se que o Município de Loulé, através da iniciativa Loulé Criativo, convida ainda todos os locais e visitantes a tirar partido do início da época natalícia ao participar em atividades repletas de tradição e saberes milenares. A programação é variada e conta com workshops de bombons natalícios, de filhós de laranja e pastéis de batata-doce, de confeção do bolo-do-Reino dos Algarves e muitas mais atividades que, com certeza, irão agradar a miúdos e graúdos. Mais informações em: loulecriativo@cm-loule.pt ou 289 400 894.