APA promove SEIVA – Semana de Educação e Iniciativas de Voluntariado Ambiental

A Agência Portuguesa do Ambiente, através da ARH do Algarve, promove, pela terceira vez, de 25 de setembro a 4 de outubro, a Semana da Educação e Iniciativas de Voluntariado Ambiental (SEIVA), no âmbito do projeto “Voluntariado Ambiental para a Água”.

Com esta iniciativa pretende-se mobilizar as comunidades escolares e a população do Algarve para a reflexão dos principais desafios do desenvolvimento sustentável e da importância da sua participação nos processos de tomada de decisão, de forma a contribuir para a gestão participada dos recursos e para o aprofundamento de conhecimentos científicos e didáticos dos docentes e de outros agentes de educação para a sustentabilidade.

A SEIVA 2019 integra diversas iniciativas, promovidas em parceria com várias entidades regionais e nacionais, e decorrerá nos 16 concelhos da região, durante 10 dias, numa alusão aos 10 anos de existência do projeto.

Durante esta semana estão previstos:

10 Seminários/ações de formação/workshops;

1 Acampamento de Voluntariado Ambiental para a Água (3 dias);

21 Atividades de voluntariado ambiental;

22 Visitas a infraestruturas e equipamentos de educação ambiental;

1 Sessão de CURTAS;

7 Exposições sobre temáticas ambientais.

Destes eventos salienta-se no dia 1 de outubro, Dia Nacional da Água, a realização de dois seminários em Olhão promovidos pela APA-ARH Algarve, subordinados ao tema “Ciência Cidadã e Voluntariado”. Durante a manhã, dedicada aos mais jovens, serão apresentadas Boas Práticas e no seminário da tarde, dedicado aos agentes de educação para a sustentabilidade, serão apresentadas comunicações da UALG e da CCDR Algarve sobre Comunidades e Cidades Sustentáveis.

Estes seminários culminarão com a Cerimónia de Entrega de Certificados de Mérito “Voluntariado Ambiental para a Água 2019”. Esta cerimónia tem em vista a distinção de pessoas e entidades pelo seu empenho e trabalho de excelência desenvolvido, no último ano, em atividades de educação e voluntariado ambiental, de entre os vários parceiros envolvidos – Escolas Ensino Básico e Secundário, Universidade do Algarve, Centros de Ciência Viva, Associações, entre outros -, sendo reconhecido a alguns o seu papel decisivo na operacionalização deste projeto desde o seu início, na qualidade de “Embaixadores do Voluntariado Ambiental para a Água”.

Informação sobre a inscrição nestes seminários e nos outros eventos da SEIVA encontra-se disponível em Voluntariado Ambiental para a Água e nos sites dos referidos parceiros institucionais, para além das redes sociais.

As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias, e devem ser formalizadas até ao dia 20 de setembro de 2019, através do mail life.volunteer@apambiente.pt

Aceda aqui ao programa.