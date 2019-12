António Covas, professor catedrático da UAlg profere Última Lição

Publicado em 17 Dezembro 2019 por RUA FM

António Covas, professor Catedrático da Faculdade de Economia da Universidade do Algarve, irá proferir a sua Última Lição, intitulada “A política europeia para a próxima década – Uma breve história do futuro”, no dia 18 de dezembro, às 17h30, no Auditório da Faculdade de Economia, Campus de Gambelas.

Nesta lição, António Covas irá abordar “a herança da década de 2008/2018, os paradoxos do processo de integração, o abismo extraterritorial da revolução tecnológica, as dificuldades da governação multiníveis, os grandes desafios da governança europeia”.

Doutorado em Assuntos Europeus pela Universidade Livre de Bruxelas, professor da Universidade de Évora entre 1977 e 2000, António Covas é professor Catedrático da Universidade do Algarve desde 2000. É autor de quinze livros sobre assuntos europeus e um europeu convicto