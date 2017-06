António Branco não se recandidata a reitor da UAlg

Publicado em 01 Junho 2017 por RUA

António Branco, atual reitor da Universidade do Algarve (UAlg), decidiu não avançar com uma segunda recandidatura ao mandato. Em comunicado enviado esta quarta-feira, dia 31, à comunidade académica, o reitor invocou ‘razões pessoais’ para a decisão.

“Percebi que a vontade de voltar a ensinar e investigar se tinha tornado demasiado forte e que é isso que o meu corpo e o meu espírito me pede insistentemente. E assim se foi tornando cada vez mais claro que não tenho condições pessoais para me propor renovar por mais quatro anos o compromisso assumido com a instituição em dezembro de 2013″, menciona o reitor no documento.

António Branco agradece ainda a todos aqueles que, dentro e fora da Universidade, preferiam que se recandidatasse e esclarece que o mandato só termina com a posse do novo reitor em Dezembro e que, por isso, continuará a exercer as competências que lhe foram confiadas.

António Branco garante ainda que não vai abdicar «de participar ativamente no processo eleitoral que ocorrerá a seguir ao Verão», mas «mais distanciadamente, como se espera do reitor da Universidade, mas nem por isso menos atento e empenhado em contribuir para o bem comum.