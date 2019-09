Ano letivo arranca com cerimónia na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve

Publicado em 24 Setembro 2019 por RUA

O Município de Faro realiza amanhã, 25 de setembro, na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, mais uma Cerimónia de Receção ao Professor e de Entrega dos Prémios de Mérito aos alunos, num momento de confraternização e de reconhecimento do empenho e dedicação dos jovens estudantes e de valorização do percurso profissional, dedicado à docência, dos professores que se aposentaram durante este ano.

A Cerimónia de Receção ao Professor e de Atribuição de Prémios de Mérito surgiu no ano 2010, por iniciativa da Câmara Municipal de Faro, com o objetivo de demonstrar a imensa gratidão aos professores aposentados, por um percurso de vida fortemente marcado pelo empenho no desenvolvimento da sua atividade docente, que contribuiu sobremaneira para a melhoria do ensino neste concelho.

A realização deste evento tem permitido ainda distinguir os melhores alunos, reconhecendo publicamente o esforço do trabalho e o mérito à obtenção de resultados escolares de excelência, através da atribuição de Prémios de Mérito.

A cerimónia serve ainda para apresentar à comunidade as muitas novidades que o Município preparou para o ano letivo que agora se inicia, designadamente ao nível das infraestruturas, dos equipamentos e dos apoios sociais.

PROGRAMA

17H30: Receção dos convidados

18h00: Boas-vindas e início da cerimónia

18h15: Homenagem aos Professores Aposentados

18h45: Reconhecimento aos Alunos de Mérito do ano letivo 2018/19

19h15: Intervenção do Presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau Coelho

19h30: Encerramento da cerimónia