Anjos e Calema na XXII Feira do Presunto

Publicado em 05 Julho 2019 por RUA

Monchique prepara-se para ser palco de mais uma edição da Feira do Presunto, que decorrerá nos dias 20 e 21 de julho, no Parque de S. Sebastião.

Durante todo o fim-de-semana vai ser dado a conhecer o genuíno e exclusivo presunto tradicional da Serra de Monchique. Para além deste ícone gastronómico, o artesanato tem também uma forte presença, havendo ainda stands dedicados à doçaria, pão, medronho e outros produtos.

Nesta edição, a animação musical vai ser uma constante, com a atuação dos Anjos no sábado às 22h00 e, no domingo, com a atuação dos Calema, pelas 22h00.

Os Anjos são umas das bandas de maior sucesso em Portugal.

Ao celebrar 20 anos de carreira, os Anjos deram a conhecer o tema original “Eterno” uma balada com letra e música de Sérgio Rosado, que se tornou num verdadeiro sucesso.

Fradique e António Mendes Ferreira, nasceram em São Tomé e Príncipe, respetivamente na Roça Ribeira-Peixe no sul do país (1987) e na capital São Tomé (1992).

Com a mesma mestiçagem que carateriza o povo Santomense, descendem de Cabo-verdianos, portugueses e angolares transportando em si uma diversa herança cultural que os conduziu à paixão pela música.

Desde muito cedo participaram em vários concursos vencendo Lusartist e onde começaram a trabalhar o disco de estreia “Bomu Kêlê” (Vamos acreditar em crioulo). Disco repleto de surpresas em crioulo e em português, onde os Calema desafiaram-se compondo todos os temas do disco.

Os sabores, o programa e a animação musical irão certamente constituir um bom motivo para uma visita a Monchique.