Anaquim celebram 12 anos e lançam temas icónicos em versão vinil

Publicado em 04 Março 2020 por RUA FM

Ao longo desta jornada, traduzida em muita estrada e aventuras, os Anaquim, criaram quatro álbuns de uma riqueza e diversidade reconhecida pelo público e media.

“As Vidas dos Outros” (2010); “Desnecessariamente Complicado” (2012); Um Dia Destes (2016); “O Quarto de Anaquim” (2018) representam um percurso firme e sólido da banda de Coimbra.

As letras inspiradas no quotidiano e a contemporaneidade são abordadas com otimismo e misturam-se com música resultante das vivências e influências de cada um dos membros, partindo do jazz manouche e da country, mas percorrendo uma autêntica volta ao mundo.

Para marcar um novo ciclo os Anaquim lançam um vinil de balanço destes 12 anos.

Neste produto colecionável, com uma tiragem reduzida, os Anaquim compilam temas selecionados da banda e revelam dois temas inéditos.

“Ele há gente para tudo” é um dos singles inéditos que apresenta o vinil “Anaquim”. Uma animada homenagem à diversidade da sociedade portuguesa actual.

De acordo com o autor, José Rebola, “este single mostra que a diversidade nos deve trazer para cima, tal como a infusão revigorante de ska que fornece o suporte musical, e que aceitá-la não nos impede de procurar e desfrutar dos nossos inúmeros pontos de contacto, numa sociedade com algumas carências, mas também com muita abundância”