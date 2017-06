Ana Moura no Dia da Cidade

Publicado em 05 Junho 2017 por RUA

A fadista Ana Moura marca as celebrações do Dia da Cidade com um concerto, no dia 24 de junho, pelas 22h00, na Praça da República. Os arraiais dos Santos Populares, a encenação da Moura Encantada e o espetáculo piromusical completam a alegria e animação das primeiras noites de verão.

Num cenário, devidamente, ornamentado, a Câmara Municipal preparou um programa que integra muita música e o reviver das tradições. De 23 a 25 e de 29 a 30 de junho, realizam-se, pelas 21h00, os arraiais dos Santos Populares, no Jardim do Coreto:

Dia 23: Gerações

Rancho Folclórico de Tavira

Dia 24: Fábio Lagarto

Dia 25: Mais Dois

Dia 29: Silvino Campos

Dia 30: Sons do Sul

Para além do Jardim do Coreto decorrem, um pouco por todo o concelho, num ambiente de festa, diversos arraiais.

Na véspera de São João, dia 23, pelas 22h30, no Castelo de Tavira, tem lugar a teatralização da Moura Encantada pela Armação do Artista, a qual conta com o apoio da autarquia. À meia-noite, na Ponte das Forças Armadas, um espetáculo piromusical marca o ponto alto das festividades.

No dia 24 assinala-se o Dia da Cidade com o habitual programa institucional, sendo que, este ano, as comemorações desta efeméride encerram com o concerto de Ana Moura.

No mês de junho celebram-se os Santos Populares e o Dia da Cidade. É o tempo dos manjericos, das quadras, dos arraiais, de saltar à fogueira e comer sardinha assada.

