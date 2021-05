Ana Bustorff regressa ao palco do Teatro Lethes com a peça “Gostava de estar viva para vê-los sofrer”

Publicado em 18 Maio 2021 por RUA FM

Sexta-feira, 21 Maio às 21h00 a Companhia de Teatro de Braga sobe ao palco do Teatro Lethes em Faro, com a sua mais recente criação “Gostava de estar viva para vê-los sofrer”.

A peça é uma adaptação do texto do escritor espanhol Max Aub — “De algum tempo a esta parte” — e conta com a atriz Ana Bustorff no papel principal. A encenação é de Ignacio Garcia, diretor do Festival Internacional de Teatro Clássico de Almagro (Mérida, Espanha); a cenografia está a cargo de José Manuel Castanheira.

“A dureza testemunhal é uma das principais qualidades deste texto seco e sórdido de Aub. Não quero que ninguém me console, diz Emma Blumennthal ao resistir à tentação melodramática e ao esquecimento. Tenta mitigar a sua própria amargura por todas as perdas, encontrando-lhes um sentido e uma missão. E a sua missão é o testemunho, a presença e a denúncia: isso eu vi. Sim! E ainda estou viva. E ainda há quem não queira inteirar-se. As suas palavras assumem uma dimensão enorme e justificam a sua presença diante de nós. Apesar do sofrimento, aquela mulher torturada pela vida e pela história decide ir em frente, viver, lutar e, acima de tudo, recordar, porque como diz: se não houver memória, para que se vive? Isto explica claramente a nossa proposta: romper as fronteiras do silêncio e do esquecimento. Por isso veio, para que nos deixe observar sua miséria e degradação, por isso vamos pôr em cena este texto; para não esquecer aqueles que viveram estas e outras guerras, recordar as vítimas dos totalitarismos aniquilantes e avisar para o perigo de uma sociedade que roça a debilidade. Para reivindicar o valor do teatro testemunho do exílio, como um instrumento vivo e eficaz para interpelar a sociedade”.

(Ignácio Garcia)

Informações úteis:

21 MAI SEX. 21H00

Duração: 60 minutos (aproximadamente)

Classificação etária: M/12

BILHETES: 10€

Descontos:<30 > 65 – 7.50€

Válido para cartão Clube de Amigos LETHES

BILHETEIRA, ACOLHIMENTO: Terça a Sexta Feira › 14h00 – 18h00 Dias de Espectáculo › 14h00 – 18h00 / 20h00 – 21h00

RESERVAS: 289 878 908 (Terça a Sexta Feira › 14h00 – 18h00 Dias de Espectáculo › 14h00 – 18h00 / 20h00 – 21h00)