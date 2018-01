Amor Electro, raquel Tvares e Moçoilas na II Mostra Silves Capital da Laranja

Publicado em 17 Janeiro 2018 por RUA FM

A 2.ª Mostra Silves Capital da Laranja decorrerá, em 2018, nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro, estando previstas as atuações de Raquel Tavares (dia 16), Amor Electro (dia 17) e Moçoilas (dia 18).

O certame terá a sua inauguração oficial pelas 10h30. Presentes estarão várias dezenas de expositores ligados à citricultura, vinhos, agricultura, produtos regionais, doçaria, artesanato e gastronomia, bem com algumas associações e entidades locais e regionais.

Destaque em mais uma edição desta mostra que promove a marca Silves Capital da Laranja vai para a realização de mais um ciclo de conferências, nas quais especialistas nacionais e internacionais debaterão temas centrais para a produção e produtores de citrinos. Os cocktails também regressarão, com a realização do “Festival de Barmen Silves Capital da Laranja”. Destaque, ainda, para a conhecida e habitual marcha dos Namorados, atividade desportiva que integra o calendário de marcha-corrida do Algarve e que fará parte do programa do evento.

Novidade, este ano, será a apresentação de uma “Rota da Laranja”, que a autarquia silvense pretende que possa ser um importante e estrutural produto turístico, resistente à típica sazonalidade da procura turística que a região conhece, dando a conhecer e contribuindo para a dinamização de um produto identitário e de excelência do concelho.

Relembre-se que destacar a citricultura que se faz no concelho de Silves, os seus produtores e os assuntos que interessam para a melhoria deste sector é o grande objetivo da mostra “Silves Capital da Laranja”, que teve a sua primeira edição em fevereiro de 2017.

O evento conta com a parceria da DRAPAlg, UALG, RTA, Agrupamento de Escolas de Silves e Agrupamento de Escolas Silves-Sul. São media partners do evento: Jornal Barlavento, Terra Ruiva e RUA FM.

+ Info: email: capitaldalaranja@cm-silves.pt | tel. 282 440 800

Horário do certame:

16.fevereiro 10h00 – 23h00

17.fevereiro: 10h00 – 23h00

18.fevereiro: 10h00 – 18h00