Amatores in Situ – “Porque devem as mulheres usar véu? Considerações sobre a presença pública das mulheres na cultura ocidental, a partir de Tertuliano”

Publicado em 20 Junho 2017 por RUA

No próximo dia 21 de Junho, nas Ruínas Romanas de Milreu, às 18h, a última palestra do Ciclo do “Amatores in Situ” dedicado ao tema “Porque devem as mulheres usar véu? Considerações sobre a presença pública das mulheres na cultura ocidental, a partir de Tertuliano” proferida pela Professora Barata Dias.

O que tem a ver o véu das mulheres muçulmanas hoje com o véu que cobriu as mulheres da Antiguidade, particularmente as cristãs? Estamos, de facto, a falar de uma coincidência de costumes, ou de uma realidade coerente entre si? Nesta comunicação, pretende-se salientar o modo como a construção papel social das mulheres está para além de discursos religiosos específicos, sobrepondo-se como um condicionamento universal acerca do feminino e do seu lugar numa sociedade de homens.

Paula Barata Dias é professora da Universidade de Coimbra. Classicista é presidente a Associação Português de Estudos Clássicos.

A encerrar este Ciclo haverá um concerto “Tantos mundos num só lugar: pela via Romana”, de Albano Neto e Gonçalo Pescada, às 19hs.

“Amatores in situ” é um ciclo de palestras promovido pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve, sob a coordenação da Prof.ª Doutora Adriana Nogueira.