Amatores in Situ – IV com«Receção clássica nos romances de Steven Saylor» por Leonor Santa Bárbara

Na próxima sexta-feira, dia 27 de abril, às 18h, realiza-se nas Ruínas Romanas de Milreu, a primeira palestra do ciclo «AMATORES IN SITU», intitulada «Receção clássica nos romances de Steven Saylor», proferida por Leonor Santa Bárbara, professora da Universidade NOVA de Lisboa.

Com uma licenciatura em História Antiga, Steven Saylor ficou conhecido pela sua coleção de crimes na antiga Roma Roma sub rosa. O primeiro volume, Sangue romano, tinha por base um discurso de Cícero, em defesa de Sexto Róscio, acusado de ter assassinado o pai. Os restantes volumes centram-se noutras figuras da história de Roma, contemporâneas de Cícero, como Júlio César, Catilina, Pompeio. A figura central, presente em todos eles, é Gordiano, o “descobridor”, um cidadão romano sui generis, observador atento da realidade, que desvenda os crimes que se lhe apresentam.

Não se trata de simples policiais, mas de histórias que descrevem a vida romana com grande acuidade. Nesta palestra pretende-se mostrar até que ponto Steven Saylor é fiel às fontes que consulta.

Ainda que nunca tenha lido estes romances policiais passados na Roma Antiga, vai ter vontade de começar.

Esta iniciativa, que vai na sua 4ª edição, integra-se no DiVaM, e resulta da colaboração entre a Direcção Regional de Cultura do Algarve, a Universidade do Algarve, a Associação Portuguesa de Estudos Clássicos e a CIVIS, e é coordenada pela Professora Doutora Adriana Nogueira, da FCHS/UAlg.

