“Amatores in Situ” com Adriana Nogueira e GLOOOBAL MAPS da Associação Amarelarte

Esta semana as Ruínas Romanas de Milreu acolhem dois eventos integrados no programa DiVaM 2017 (Dinamização e Valorização dos Monumentos) da Direção Regional de Cultura do Algarve, dedicado ao tema “Lugares de Globalização.

8 de junho (quinta-feira) – 18h

Palestra subordinada ao tema «Diógenes Laércio e as vidas dos outros», apresentada por Adriana Freire Nogueira, professora da Universidade do Algarve e investigadora do CIAC (Univ Algarve) e do CECH (Univ Coimbra).

Doutorada em Literatura e Cultura Clássicas, tem-se dedicado à receção da Antiguidade no mundo contemporâneo e à tradução de textos antigos. Atualmente dirige a Biblioteca António Rosa Mendes, da Universidade do Algarve, e coordena este ciclo de palestras Amatores in situ, promovido pela sua faculdade.

Diógenes Laércio escreveu, no séc. III d.C., em pleno mundo romano, sobre a vida e a obra dos filósofos ilustres que viveram num passado que distava de si mais de 600 anos. Para além das informações sobre a doxografia, é a esse livro que se vão buscar as anedotas, as bisbilhotices do diz-que-diz, as historietas, sobre cada um deles. Por exemplo, sobre Sócrates, conta: «Quando a mulher lhe disse: “Vais ser morto injustamente”, ele replicou: “E tu querias que o fosse justamente?”». É desta e de outras vidas que irá tratar esta palestra.

11 de junho (domingo) – 17.30h

Inauguração da exposição e instalação GLOOOBAL MAPS.

Este projeto da Amarelarte – Associação Cultural e Recreativa, parte de um conjunto de exercícios utilizados na educação não formal por formadores internacionais, para abordar a temática da interculturalidade.

“Glooobal Maps” é uma exposição e instalação de mapas que transmitem diferentes olhares, perspectivas do mundo e do Algarve, mapas com idades, países, línguas, histórias e mapas “pessoais” de Milreu.

Durante a exposição, os visitantes terão a oportunidade de realizar uma atividade criativa surpresa, tendo, desta forma, um papel crucial na mesma.

Com conceito, pesquisa e instalação de Laura De Witte e Nicole Lissy, textos de Laura De Witte , tem como artistas convidados Ernesto Ceriz, Kristina Stocker e Simon Mendes. A criação e realização é um trabalho em parceria com a Cooperativa Mandacaru e a Uni-T Graz (Aústria) na criação de mapas.

A exposição estará patente de 11 de junho a 13 de agosto, de 3ª feira a domingo, no horário de abertura do monumento.