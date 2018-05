Amatores in Situ com a palestra «La música en el Antiguo Egipto y su vinculación com Grecia»

Publicado em 02 Maio 2018 por RUA

Na próxima sexta-feira, dia 4 de maio, às 18h, realiza-se nas Ruínas Romanas de Milreu, a segunda palestra do ciclo «AMATORES IN SITU», intitulada «La música en el Antiguo Egipto y su vinculación com Grecia», proferida por Felipe Aguirre (Universidad de las Islas Baleares) e Fuensanta Garrido (Universidade de Córdova).

Ao longo dos seus mais de três milénios de história, o país do Nilo viu nascer uma das culturas mais fecundas e multifacetadas da Antiguidade. Nela se forjaram alguns paradigmas civilizacionais cujas marcas ainda são perceptíveis na Modernidade. A prática musical, como um dos elementos essenciais de todo coletivo humano, constituiu-se não apenas como um eixo das ações religiosas, rituais, políticas e quotidianas da sociedade egípcia, mas também como um modelo ético e estético que também inspiraria Hellas. Tentando avaliar a profundidade e o alcance desse legado, também é possível entender melhor a visão de mundo dessas duas culturas, tão próximas na geografia, quanto em algumas de suas premissas vitais mais importantes.

Esta iniciativa, que vai na sua 4ª edição, está integrada no programa DiVaM 2018 – Dinamização e Valorização dos Monumentos – e resulta de uma parceria entre a Direcção Regional de Cultura do Algarve, a CÍVIS – Associação para o aprofundamento da Cidadania, a Universidade do Algarve, a Associação Portuguesa de Estudos Clássicos, e tem a coordenação científica da Professora Doutora Adriana Freire Nogueira, da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da UAlg.

* Palestra proferida em espanhol

A participação é gratuita, condicionada às vagas existentes por ordem de chegada.