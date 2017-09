AMAL propõe que residentes e turistas partilhem viagens

Publicado em 15 Setembro 2017 por RUA

A AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve vai assinalar a Semana Europeia da Mobilidade, que decorre de 16 a 22 de setembro, com um passatempo que incentiva os residentes e os turistas da região a partilharem as suas deslocações através da aplicação móvel VAMUS, permitindo identificar as tendências e as preferências de mobilidade nos municípios algarvios.

A aplicação VAMUS – Projeto de Mobilidade Urbana Sustentável do Algarve está disponível para Android e IOS (https://vamus.pt/viajometro/), permitindo conhecer a rede de transportes públicos existente, rever os percursos realizados, descobrir alternativas e ter acesso à rede georreferenciada de infraestruturas de apoio às deslocações em bicicleta ou em viaturas elétricas.

A análise dos dados, que são recolhidos de forma anónima, fornece à AMAL, enquanto autoridade de transportes, dados essenciais para uma melhor projeção de soluções para o futuro da mobilidade sustentável no Algarve.

Para incentivar a adesão ao projeto, através da descarga da aplicação, a AMAL promove um passatempo em que os participantes se poderão habilitar ao sorteio de uma bicicleta e de vários brindes.

A base do passatempo será a página da AMAL no Facebook, onde os utilizadores, após descarregarem a aplicação, encontram o link para o questionário que os habilita a participarem na iniciativa que permite reforçar deslocações mais sustentáveis no futuro.

O projeto VAMUS é liderado pela AMAL e cofinanciado pelo CRESC Algarve2020 no âmbito do Portugal2020 e envolve entidades públicas e privadas.