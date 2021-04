AMAL promove estudo que vai definir visão da Região nas áreas da Cultura e da Criatividade

Publicado em 12 Abril 2021 por RUA FM

“Cultura Algarve 2030 – Aspirações e visões de futuro” vai ser o título do estudo, que resulta de uma colaboração entre a AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve e o CIAC – Centro de Investigação em Artes e Comunicação da Universidade do Algarve. O documento deve ficar concluído até ao final do verão deste ano.

É um trabalho de auscultação do território (municípios, agentes culturais e outras entidades e organizações relevantes neste contexto) que vai permitir agregar aspirações e visões de futuro e congregá-las em grandes visões para a cultura no Algarve na próxima década. Durante os próximos meses, a AMAL, em estreita parceria com a Faro 2027 – Candidatura de Faro a Capital Europeia da Cultura, a Direção Regional de Cultura do Algarve e a Universidade do Algarve, vai promover algumas iniciativas, como conferências e sessões de debate abertas ao público, que permitam discutir temáticas específicas ligadas a esta área.

Um documento como aquele que se pretende contruir não só se assume como linha orientadora, ainda que genérica, para os municípios e entidades regionais, como pode, e deve, ser um contributo importante para o enquadramento de políticas públicas com vista a obtenção de financiamento comunitário no próximo Quadro Financeiro Plurianual (2021 – 2027).

O resultado final do trabalho deve contemplar os seguintes aspetos da produção cultural na região:

O Passado – as culturas que conformam a cultura do Algarve

O Presente – análise dos dados e prognóstico da atual situação

O Futuro – prospectivas e ideias para a viabilização de projetos e apontamentos para o futuro da cultura na região.

No fundo, o que se pretende é que deixe importantes contributos para:

1. O desenvolvimento das linhas orientadoras para a cultura, artes e património nos próximos anos para a Região do Algarve

2. A promoção de uma visão prospectiva para a cultura na região

3. A definição dos princípios orientadores para uma visão de futuro da cultura como oportunidade de desenvolvimento

4. A criação de valor sustentado associado à cultura na região.