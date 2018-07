Alunos internacionais elogiam Cursos de Verão da UAlg

Publicado em 15 Julho 2018 por RUA

Terminou a 5ª edição dos cursos de verão da Universidade do Algarve. Este ano a Academia algarvia apostou na internacionalização, disponibilizando 40 vagas, totalmente gratuitas, para alunos do Ensino Médio Brasileiro, que se juntaram a cerca de 250 alunos do Ensino Secundário, provenientes de quase todo o país, para frequentarem mais de duas dezenas de cursos, em diversas áreas de estudo. Do Brasil, vieram alunos de São Paulo, Rio Grande do Sul, Brasília, Manaus, Maranhão, Pernambuco, Rio de Janeiro e Paraná.

Beatriz Mazzoni, 16 anos, e Felipe Leal, 17 anos, são brasileiros e encontraram-se pela primeira vez na Universidade do Algarve. Ela veio de São Paulo, ele do Rio de Janeiro. Ambos se inscreveram no curso de verão “Encontro com o Mar”. Se Beatriz está certa do percurso académico que quer seguir, Felipe viu as suas certezas desvanecerem-se. Cursar Biologia Marinha na UAlg é o desejo de Beatriz, “portanto este curso de verão é uma antecipação do que quer seguir”. Se até chegar à Academia algarvia Felipe queria Oceanografia, “conhecendo a UAlg, o campus, os laboratórios, a faculdade e a cidade”, este carioca balança: “estou bem tentado a vir para aqui para fazer Biologia Marinha, estou gostando muito!”.

Beatriz destaca as experiências em laboratório, como as que realizaram com microalgas, e os desportos náuticos na Ria Formosa. Felipe adorou todas as saídas, como a visita ao Mercado Municipal de Faro, que lhe permitiu ficar a saber mais sobre as várias espécies de pescado e sobre a sua qualidade.

“Está a ser incrível”, salienta Beatriz. “A tranquilidade de Faro e o facto de poder passear nas ruas em segurança”, não passaram despercebidas a esta brasileira de São Paulo. “Foi muito legal, não tenho palavras!” Também Felipe se mostra encantado, “é tudo muito tranquilo, a todo o canto que eu vou fico maravilhado, cada lugar é mais bonito que o outro”!

Também os alunos portugueses se mostram agradecidos e enriquecidos com a experiência. É o caso de Bruno Rodrigues, que terminou o 12º ano e veio de Lisboa para frequentar o curso “Transforma uma ideia num negócio de sucesso”. Quer seguir Gestão e considera que este curso de verão está a ser “espetacular”. Sobre a dinâmica do grupo, refere que a troca de experiências tem sido “muito interessante” e “enriquecedora”. Recomenda estes cursos a “100 por cento” e admite que a UAlg poderá ser uma “hipótese para o futuro”. A frequentar o mesmo curso está Francisco Pinto, que veio de Leiria. Considera que estes cursos estão bem doseados, já que aliam a componente letiva, ao lazer e ao desporto. Aconselha vivamente esta experiência.

Além das atividades letivas e experimentais variadas, da parte da manhã, estes cursos têm ainda uma componente desportiva, da parte da tarde, que engloba surf, SUP, batismo de mergulho, bodyboard, canoagem, jogos de praia, na ilha de Faro. Em tempo de férias, os alunos também tiveram atividades lúdicas e culturais.

Totalmente gratuitos para os alunos brasileiros, incluindo alojamento e refeições, foram financiados pelo projeto “Algarve is Our Campus – Study and Research in Algarve”, cofinanciado pelo Programa Operacional Regional do Algarve – CRESC Algarve 2020, através do Sistema de Apoio a Ações Coletivas – Internacionalização. Este projeto tem como objetivo promover e reforçar a notoriedade e atratividade da Universidade do Algarve e da Região, através da implementação de ações que visam a internacionalização e o consequente aumento do número de estudantes, docentes e investigadores internacionais.

Recorde-se que a UAlg triplicou o número de estudantes brasileiros. Em 2014/15 estudavam na UAlg cerca de 240 e no ano letivo que está a terminar estudam cerca de 700 brasileiros, num universo de quase oito mil alunos, representando aproximadamente 9% dos alunos da UAlg e mais de 50% dos estudantes internacionais, num universo de cerca de 1400, provenientes de 70 nacionalidades. Nos últimos quatro anos, o crescimento foi de 190% ou seja o número triplicou, fazendo com que a UAlg, percentualmente, esteja no Top Nacional na escolha dos estudantes brasileiros.

Já em 2018/2019 a Universidade do Algarve prevê ter a estudar nos seus Campi quase 900 alunos de nacionalidade brasileira.