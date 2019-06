Alunos finalistas da licenciatura em Artes Visuais da UAlg inauguram «Ferônia»

Publicado em 12 Junho 2019 por RUA

A antiga Fábrica da Cerveja, na Cidade Velha, em Faro, vai receber a exposição dos alunos finalistas do curso de licenciatura em Artes Visuais da Universidade do Algarve. Intitulada «Ferônia» a exposição tem inauguração marcada para o dia 21 de junho, às 21h30, e ficará patente até 6 de julho.

Para esta nova edição, os alunos escolheram o título FERÔNIA evocando a simbologia da força, da fertilidade e da liberdade associada a esta deusa da antiga mitologia romana. Estabelece-se, assim, um paralelo entre essas ideias e a criatividade artística presente nas obras que estes jovens emergentes querem livremente afirmar em sociedade.

FERÔNIA apresenta as obras e as investigações realizadas pelos alunos finalistas da licenciatura em Artes Visuais e do mestrado em Comunicação Cultura e Artes da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (FCHS) da UAlg.

Nos espaços da Antiga Fábrica estão presentes obras que são reflexo do estudo da história da arte, da teoria da arte contemporânea e da expressão prática em atelier, que se manifestam, idiossincraticamente, em diversas vertentes e técnicas da pintura, escultura, desenho, gravura, ilustração, fotografia, vídeo, instalação multimédia e performance.

Com esta exposição explora-se também outro objetivo do curso de Artes Visuais, o domínio da curadoria de exposições e a intervenção artística nos espaços públicos e arquitetónicos. Prossegue-se, assim, a divulgação de uma nova geração de criativos para que a comunidade se aperceba do seu valor artístico e os integre como essenciais protagonistas do desenvolvimento cultural local, com a ambição de uma dimensão universal.

A curadoria é dos professores Bertílio Martins, Fernando Amaro, Mirian Tavares, Pedro Cabral Santo, Rui Sanches, Susana de Medeiros, Tiago Batista e Xana.

A Exposição pode ser visitada de 21 de junho a 6 de julho, diariamente, das 15h00 às 19h00.