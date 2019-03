Alunos e empresas consideram «UAlg Careers Fair» uma iniciativa de sucesso

Publicado em 14 Março 2019 por RUA

A quarta edição da «UAlg Careers Fair», feira de emprego da Universidade do Algarve, realizou-se no dia 14 de março, no Complexo Pedagógico do Campus de Gambelas, e contou com a participação de 66 empresas. Paulo Águas, reitor da UAlg, considera que “esta feira é um espaço de aprendizagem para os alunos, que privilegiam o contacto com as empresas, e para as próprias empresas, que também acabam por conhecer melhor a Universidade”.

Para alguns alunos este poderá ser o primeiro momento de aproximação ao mercado de trabalho, mas, na opinião do reitor, “é tão importante ser o primeiro contacto, como ser mais um contacto”. Paulo Águas refere que com esta iniciativa “os alunos podem contactar num só dia com uma multiplicidade de empresas e as empresas também podem ficar a conhecer largas centenas de estudantes, que poderão ser potencias candidatos para as ofertas propostas pelas mesmas”. Com um número recorde de 66 empresas a recrutar, “o objetivo não é continuar a crescer, tendo em conta o espaço disponível, prevendo-se que, de uma forma natural, no futuro tenha que haver uma seleção”, explica o reitor. “O balanço é muito positivo, quando começámos há quarto anos as expetativas eram elevadas, mas foram sendo sempre superadas, ano após ano”, conclui Paulo Águas.

Por seu lado, as empresas são unânimes em elogiar a iniciativa. Joao Ribeiro Santos, sócio-gerente da STAIRS – People Advisors, Lda, considera que a «UAlg Careers Fair» é uma iniciativa de sucesso e um excelente espaço para as empresas contactarem “com os talentos”. Esta empresa de consultoria e seleção procura encontrar aqui talentos para depois os direcionar para as empresas de acordo com as características específicas de cada um.

Pedro Carvalho é responsável pela gestão da inovação na Altice Labs e participa nesta mostra em parceria com a Inova-Ria, uma associação empresarial na área das Tecnologias de Informação, Comunicação e Eletrónica da região de Aveiro. Pedro Carvalho esclarece que estão a participar porque “a Altice Labs pretende estabelecer-se no Algarve, através da criação de um polo em parceria com a UAlg, e estão a iniciar a primeira fase de recrutamento”. O responsável pela gestão da inovação na Altice Labs, que já participou em iniciativas semelhantes, faz um balanço muito positivo desta participação, considerando que este evento está “fantástico”, “muito bom”! Pedro Carvalho realça ainda a importância da «UAlg Careers Fair» na vida dos alunos, possibilitando-lhes o “esclarecimento de dúvidas, a apresentação de currículos e o encaminhamento para o mercado de trabalho”. Segundo a mesma fonte, “projetos interessantes e desafiadores estão no topo das preferências dos alunos”. Só depois de garantidas estas premissas é que “questionam a parte económica”. Os alunos estão cada vez “mais seletivos, precisam de ser cativados”, conclui.

O Grupo IKEA também se fez representar, através de Luciano Figueiredo, generalista de recursos humanos. Licenciado em Psicologia pela UAlg, defende que o Algarve tem falta de mais iniciativas como esta. “Este é um marco muito importante pelo facto de a UAlg ter conseguido criar um momento único, reunindo no mesmo espaço esta quantidade e diversidade de empresas”.

Rute Luz é recrutadora na Ice Travel. Estreante na feira, esta multinacional é um dos maiores provedores de cruzeiros no mundo e está a recrutar representantes de vendas. Consideram que esta iniciativa é uma mais-valia para a empresa devido à rotatividade a que estão sujeitos. Dos contactos já estabelecidos, Rute Luz refere que “o ambiente de trabalho” é o fator mais questionado pelos alunos.

Durante uma semana, os alunos e diplomados pela UAlg puderam, assim, contactar diretamente com o mercado de trabalho, através da UAlg Careers Week, participando em workshops, apresentações e palestras, culminando com a quarta edição da «UAlg Careers Fair».

“Esta é uma grande iniciativa para as expectativas futuras dos estudantes da UAlg”. Quem o diz é Sheila Pereira, aluna de Ciências Farmacêuticas e visitante da feira de emprego. Embora não tenha ainda encontrado muitas oportunidades para o seu curso, admite que a oferta é ampla para cursos nas áreas de gestão e hotelaria.

Também Filomena Custódio, aluna do curso de licenciatura em Ciências da Educação e da Formação, encara a «UAlg Careers Fair» como “uma iniciativa de sucesso, que deve manter-se no futuro, porque pretende facilitar a entrada dos alunos da UAlg no mundo profissional”.

Alberto Chamarelli Junior é brasileiro e aluno do último ano do curso de Gestão de Empresas. Elogiando a aposta na grande divulgação da iniciativa, o aluno destaca ainda a participação das empresas, representativas de todas as áreas. “Houve várias empresas que me que chamaram a atenção”, garantiu, acrescentando que esta é uma iniciativa que tem tudo para dar certo porque “as empresas querem trabalhadores e os trabalhadores querem empresas”!

A UAlg Careers Week conta com o apoio do Município de Faro e tem como principal objetivo contribuir para a entrada de estudantes e diplomados da UAlg no mercado de trabalho, facilitando-lhes o processo de procura de emprego e o desenvolvimento de uma carreira profissional. A Academia algarvia pretende que a «UAlg Careers Fair» continue a ser um evento de referência, contribuindo para a alta taxa de empregabilidade dos seus diplomados.

