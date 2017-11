Alunos de Turismo da UAlg organizam “Tourism Pet Day”

Publicado em 21 Novembro 2017 por RUA

No próximo dia 25 de Novembro, sábado, às 10h, irá decorrer na zona do Mercado Municipal de Olhão o “Tourism Pet Day”, uma ação social que pretende sensibilizar os turistas e os residentes para a atual problemática do abandono animal.

Realizada por alunos no 3º ano de Turismo da Universidade do Algarve, esta atividade consiste numa abordagem mais direta com o animal onde se pretende a criação de laços e dessa forma consciencializar os participantes acerca desta realidade.

Para isso, em parceria com o Canil Municipal de Olhão, irão ser realizadas atividades que possibilitem a recolha de donativos para o mesmo, de forma a proporcionar uma manhã diferente não só para estes nossos amigos de quatro patas como também para os intervenientes sensíveis à causa.