Alunos de Medicina da UAlg vencem Prémio de Simulação Médica

Publicado em 26 Fevereiro 2018 por RUA

Guilherme Henriques, André Silva, Carlos Baptista, Francisco Fernandes e Tiago Cardoso, alunos do Mestrado Integrado em Medicina da Universidade do Algarve, sagraram-se vencedores da II edição da Competição Portuguesa de Simulação Médica, que decorreu no passado dia 25 de fevereiro, no âmbito do congresso médico-científico In4Med, que tem como objetivo promover o interesse pela evolução médica.

A competição contou com várias equipas constituídas por estudantes de Medicina de diferentes pontos de país que tiveram a oportunidade de por à prova a sua prestação na área da emergência médica.

Na final, destacaram-se os alunos da Academia algarvia. A exemplar performance da equipa não passou despercebida à comunidade médica portuguesa que decidiu levar a Universidade do Algarve à competição internacional, que se realizará em Bilbao, de 27 a 29 de junho.