Alunos de Educação Social da UAlg vão participar em missão de voluntariado em São Tomé e Príncipe

Um grupo de 10 alunos do curso de licenciatura em Educação Social da Universidade do Algarve vai partir para uma missão de voluntariado internacional, de 23 a 31 de janeiro de 2020, em São Tomé e Príncipe, onde irá realizar atividades de caráter educativo com crianças, jovens e respetivas famílias, junto da missão DIMIX.

Cláudia Luísa, diretora do curso, considera que “para além do conhecimento teórico-prático, a formação inicial de qualquer estudante deverá também passar por proporcionar novas experiências e conhecimentos fora do contexto escolar, de extrema importância para a sua formação pessoal e profissional, onde se destaca o voluntariado”. Nesse sentido, explica a docente, “após um desafio colocado por uma colega, Sandra Monteiro, licenciada em Educação Social e fundadora da Agência de Experiências Educativas no Estrangeiro – Um dia vamos juntos, decidimos proporcionar uma experiência de voluntariado inesquecível aos que irão em missão e aos que nos irão receber na Roça Água Izé”.

Tratando-se uma missão com vários custos associados, todos os contributos serão uma mais-valia. Assim, todos os interessados em ajudar a custear esta missão poderão fazê-lo através de um apoio monetário, bastando para tal utilizar os dados da Conta que os alunos abriram para a missão, em nome de Inês Balula Palminha (aluna do 3º ano do Curso de Educação Social):

NIB: 0036 031399100030425 89

IBAN: PT 50 0036 031399100030425 89

BIC: MPIOPTPL Caixa Económica Montepio Geral, Caixa Económica Bancária, SA

Os talões de donativos devem ser enviados para: umdiavamosjuntosstp@gmail.com

Segundo a docente, “todas as ideias e ajudas serão bem-vindas, desde de doações monetárias, ideias para angariar fundos, doações de roupa, calçado, material escolar, entre outras.