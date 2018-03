Alunos de doutoramento em Psicologia desenvolvem programa de apoio a estudantes brasileiros

Publicado em 20 Março 2018 por RUA

Com o intuito de facilitar a adaptação do estudante brasileiro em Portugal, dois doutorandos em Psicologia da Universidade do Algarve (UAlg), Diana Oliveira, portuguesa, e Roberto Chiodelli, brasileiro, desenvolveram um programa de apoio, que irá ser apresentado no dia 21 de março, pelas 19h30, na Sala 2.22 do Complexo Pedagógico do Campus da Penha.

Os objetivos deste programa prendem-se com o desenvolvimento de uma atitude intercultural positiva, estimulando as competências de comunicação para a nova realidade e a redução da ansiedade de adaptação (Mindfulness).

O Programa é composto por seis encontros e terá início na semana a seguir à Páscoa. Tem inscrição gratuita, mas as vagas são limitadas.

A iniciativa conta com o apoio do Gabinete de Psicologia dos Serviços de Ação Social da UAlg.