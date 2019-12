Alunos de Ciências da Comunicação exibem “Segunda Opção” no IPDJ

Publicado em 03 Dezembro 2019 por RUA FM

No âmbito da disciplina de Literacia dos Media, um grupo de alunos do 3º ano de Ciências da Comunicação da Universidade do Algarve, apresenta no dia 6 de dezembro, das 10 às 12 horas, a curta-metragem «Segunda Opção».

Nesta sessão vai também debater-se e trocar ideias sobre os perigos da utilização das redes sociais, de forma a promover o uso consciente e assertivo das mesmas.

O evento, com a duração de 2 horas, é aberto a todo o público mas dirigido em particular a alunos de 9º ano ou ensino secundário e profissional.

A entrada está sujeita a marcação através do telefone 289 881 820 ou faro@ipdj.pt.