Alunos de Artes Visuais da Universidade do Algarve tem apoio da Câmara de Loulé em novo projeto

Publicado em 16 Junho 2021 por RUA FM

A Câmara Municipal de Loulé continua a apoiar as Artes e os artistas que agora iniciam o seu percurso e, nesse sentido, promove duas exposições com trabalhos de alunos desta área: uma em Loulé, com os finalistas da licenciatura de Artes Visuais da Universidade do Algarve; outra em Quarteira, com os alunos de Artes Visuais do Agrupamento de Escolas Drª Laura Ayres.

Na próxima quinta-feira, 17 de junho, pelas 18h00, no Convento de Santo António, em Loulé, inaugura “Telhados de Vidro”, a mostra dos alunos finalistas de Artes Visuais da UALG.

Pelo segundo ano consecutivo estes alunos tiveram que enfrentar um enorme desafio – a situação pandémica que atravessamos obrigou à alteração de toda a habitual vivência do ensino universitário. Obrigados a permanecer nos seus locais de residência durante longos períodos, e aí desenvolver o seu trabalho da forma possível, estes estudantes sentiram, de forma aguda, a contradição entre a casa como um local de proteção, e que, simultaneamente, se tornou na manifestação da insegurança e ansiedade em que todos passámos a viver.

As obras que resultaram deste ano de trabalho vão ser expostas no belo edifício do Convento de Santo António, adaptando-se à arquitetura do antigo espaço litúrgico, num convívio sempre estimulante entre a história deste local e a contemporaneidade das propostas que o vão ocupar. Chegados ao fim do seu ciclo de estudos, estes jovens artistas partilham com a comunidade em que a Universidade se insere as suas criações, inquietações e sonhos, numa partilha que é a razão de ser do seu trabalho.

A exposição estende-se até 3 de julho, com o seguinte horário de funcionamento: de terça-feira a sábado, das 10h00 às 16h30.

“O Poder da Arte” é o nome da exposição dos trabalhos realizados pelos alunos de Artes Visuais do Agrupamento de Escolas Drª Laura Ayres e que vai estar patente ao público, até 24 de julho, na Galeria de Arte da Praça do Mar, em Quarteira “A Arte é uma das fontes mais belas sendo o encontro do ser humano com a sua essência. Esta exposição dá a conhecer o percurso pela arte e valoriza as aprendizagens e capacidades dos alunos de Artes Visuais do Agrupamento de Escolas Drª Laura Ayres, bem como transmite à comunidade os saberes e os sentimentos que

elevam a alma e o bem-estar dos alunos. As obras expostas são o exemplo da perseverança e talento dos jovens da nossa comunidade”, referem os responsáveis desta mostra.

A exposição pode ser visitada no seguinte horário: até final de junho, de terça-feira a sábado, das 9h30 às 13h30 e das 15h00 às 18h00; e a partir de 1 de julho, de terça-feira a sábado, das 15h00 às 20h00 e das 21h00 às 23h00.

Ambas as exposições são de entrada livre.

As visitas estão sujeitas ao cumprimento das regras de prevenção da Covid-19 em vigor.