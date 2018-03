Alunos de 4 países vão demonstrar como estão a aprender+ Matemática com os smartphones no projeto MILAGE

Publicado em 19 Março 2018 por RUA

No dia 20 de março, às 15h30, a APP “MILAGE APRENDER+” vai ser posta à prova por cerca 100 alunos e professores oriundos de Espanha, Noruega, Turquia e Portugal. A iniciativa, que irá decorrer na sala 6 do Instituto Superior de Engenharia (ISE), no Campus da Penha da Universidade do Algarve, vai demonstrar como os alunos podem aprender+ matemática com recurso a esta APP e avaliar a sua utilização pelos alunos.

Este projeto pretende estender o ambiente de aprendizagem da sala de aula tradicional para uma sala de aula virtual, num sistema de aprendizagem misto (blended-learning) que combina aulas presenciais com aulas online, através de ferramentas matemáticas suportadas pelas tecnologias de informação e comunicação, como a APP MILAGE APRENDER+, desenvolvida pela Universidade do Algarve (http://milage.ualg.pt/)

Os resultados de PISA de 2015 (International Student Assessment) mostraram que na Noruega, Portugal, Espanha e Turquia, cerca de 17.1%, 23.8%, 22.2 e 51.4% dos alunos, respectivamente, não conseguem alcançar o nível 2, considerado o mínimo para a proficiência em Matemática. Independentemente da controvérsia sobre os resultados dos testes do PISA, é necessário desenvolver práticas que ajudem a melhorar o ensino e a motivar os alunos para a aprendizagem da Matemática e é neste contexto que surge a APP MILAGE APRENDER+.

Financiado pela União Europeia, através do programa ERASMUS+, o projeto conta com sete parceiros de quatro países: Portugal, Universidade do Algarve (que coordena) e Escola Secundária Pinheiro e Rosa; Noruega, Universidade de Nord e Escola Secundária de Verdal; Espanha, Universidade da Extremadura, Escola Secundária de Norba Caesarina; e Turquia, Universidade de Cag.