Alunos da UAlg vão participar no Festival de Cinema sobre Saúde Mental com 11 curtas-metragens

Os alunos do primeiro ano do curso de Ciências da Comunicação da Universidade do Algarve marcarão presença na sétima edição do Festival de Cinema sobre Saúde Mental (FICSAM 2019), que este ano decorrerá no Grande Auditório da Universidade do Algarve, no Campus de Gambelas, nos dias 3 e 4 de outubro. Foram selecionadas 11 curtas-metragens da UAlg, de um conjunto de propostas nacionais e internacionais, que pretendem contribuir para a sensibilização de problemas relacionados com a saúde mental.

Em colaboração com o Agrupamento de Centros de Saúde do Algarve, as curtas-metragens dos jovens realizadores, na categoria de ficção, foram desenvolvidas no âmbito da unidade curricular de Comunicação Audiovisual do curso de licenciatura em Ciências da Comunicação, lecionado na Escola Superior de Educação e Comunicação (ESEC), sob a orientação de Bruno Mendes da Silva, docente responsável pela disciplina.

O FICSAM é um Festival de Cinema sobre Saúde Mental que, para além de dar a conhecer diferentes obras cinematográficas, novos realizadores e criar novos públicos, pretende contribuir para sensibilizar o público em geral para as questões relacionadas com a saúde mental dos indivíduos, combater o estigma e a discriminação associada a este tipo de problemáticas e contribuir para promover os direitos humanos.

