Alunos da UAlg integram Top 5 do concurso EDP University Challenge 2020

23 Outubro 2020

Raphael Jório dos Santos, Vitor Augusto Biasi e Pedro Cavaco Luz, alunos do 3.º ano do curso de licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, do Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve, foram uma das equipas finalistas do TOP 5 do concurso EDP University Challenge 2020.

O concurso é uma iniciativa internacional da EDP para jovens do ensino superior em Portugal, Brasil, Espanha, França, Itália e Bélgica, com o objetivo de estimular os estudantes a aplicar os seus conhecimentos académicos no desenvolvimento de um projeto focado num tema relacionado com o Grupo EDP.

Os alunos participaram com o “Projeto de Irrigação Autónoma”, o qual propõe uma solução para otimizar as necessidades de irrigação em função da humidade do solo, do histórico e previsão meteorológica, do tipo de terreno e dos requisitos das plantas cultivadas. O protótipo permite ainda acesso a toda a informação do sistema de rega a partir de uma aplicação do telemóvel, bem como o controlo direto das várias funções por via remota.

Para a equipa da UAlg, orientada pelo professor Luís Manuel Ramos de Oliveira, “com esta solução consegue-se otimizar a produção agrícola de uma forma sustentável e autónoma, promove-se a economia de energia e de água, permitindo o controlo do processo por telemóvel”.

O projeto foi inicialmente escolhido entre as 50 melhores ideias a concurso, foi sucessivamente selecionado nas várias eliminatórias, tendo atingido a final, em conjunto com as equipas do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Instituto Superior Técnico, Universidade Nova de Lisboa e Universidade do Minho.