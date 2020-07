Aluna da UAlg obteve Menção Especial no Prémio Archiprix Portugal 2020

Publicado em 06 Julho 2020 por RUA FM

Maria Filipa São Braz Rabaça, aluna do mestrado em Arquitetura Paisagista, da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT) da Universidade do Algarve, obteve uma Menção Especial na oitava edição do Prémio Archiprix Portugal 2020 – Prémio Nacional para o Ensino de Arquitetura, Arquitetura Paisagista e Urbanismo.

Do coletivo de 24 finalistas foi distinguido um trabalho vencedor, duas menções especiais e oito menções honrosas, que têm assegurada a presença no Anuário Archiprix Portugal 2020. Este prémio anual reconhece a excelência do ensino e premeia o conjunto aluno/orientador/instituição de ensino.

Orientada pela docente Sónia Talhé Azambuja, a dissertação focou-se no tema “Contributos para o inventário de Jardins Históricos no Algarve: Faro”.

A cerimónia de entrega de prémios realizou-se no passado dia 4 de julho, em Porto Brandão, Almada. Na ocasião foi inaugurada a exposição dos trabalhos finalistas do Prémio Archiprix Portugal 2020, e também decorreu o lançamento do anuário Archiprix onde estão incluídos os respetivos trabalhos.

Sobre Prémio:

O Prémio Archiprix Portugal distingue anualmente os melhores trabalhos de fim de curso de mestrado apresentados nas áreas de Arquitetura, Arquitetura Paisagista e Urbanismo. O Archiprix é um prémio de temática livre, puramente institucional e académico que dá visibilidade à diversidade e qualidade académica da mais jovem geração de arquitetos. Destaca um coletivo de projetos que espelha os desafios e aspirações de cada concorrente, orientador e instituição de ensino do território nacional.

Em Portugal foi instituído em 2012 pela Fundação Archiprix (Roterdão) e Fundação Serra Henriques (Lisboa), envolvendo de forma plural e independente a Ordem dos Arquitetos, a Trienal de Arquitetura de Lisboa, a Casa da Arquitetura, a Docomomo Internacional e o corpo docente das instituições portuguesas de ensino de Arquitetura, Arquitetura Paisagista e Urbanismo. Enquadra-se na Rede Internacional Archiprix, constituída pelas iniciativas congéneres Archiprix Holanda, Espanha, Chile, Europa Central (Bósnia Herzegovina, Áustria, Hungria, Croácia), Turquia, Itália e Rússia. Faz também parte da rede Archiprix o prémio de abrangência global – Archiprix Internacional.