Alt-J confirmados no NOS Alive’20

Os britânicos alt-J estão confirmados na 14.ª edição do NOS Alive. O trio sobe ao Palco NOS no primeiro dia do festival, 09 de julho, juntando-se a Taylor Swift.

Depois de vários concertos grandiosos em Portugal, o amor eterno por alt-J permanece e a banda está de volta para conquistar mais uma vez o público português com o último trabalho “RELAXER”.

Joe Newman, Gus Unger-Hamilton e Thom Green juntos são alt-J e uma das mais bem-sucedidas bandas britânicas de sempre. “RELAXER” sucede o aclamado “Is All Yours” e o premiado “An Awesome Wave”. Os dois primeiros álbuns somaram em vendas mais de dois milhões de cópias e os streamings das suas músicas ascenderam os dois bilhões.

O NOS Alive regressa ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 09, 10 e 11 de julho de 2020. Os bilhetes estão à venda nos pontos de venda oficiais. Mais informações em www.nosalive.com.

Artistas confirmados: Alt-j, Billie Eilish, Cage The Elephant, Caribou, Da Weasel, Finneas, Hobo Johnson and The Lovemakers, Taylor Swift,Two Door Cinema Club e Wolf Parade