Alt-J apresenta novo disco com concerto em nome próprio dia 06 de janeiro em Lisboa

A agenda de concertos de 2018 começa em grande com a apresentação do novo disco dos britânicos Alt-J num concerto em nome próprio, dia 06 de janeiro, em Lisboa. O trio sobe ao palco do MEO Arena nos primeiros dias do ano para apresentar aos fãs o terceiro registo de originais, “RELAXER”. Depois de um concerto grandioso no passado dia 06 de julho no NOS Alive’17, onde a banda teve a oportunidade de ver uma multidão conquistada com os novos temas revelados em primeira mão, o trio traz agora a Portugal o espetáculo próprio de apresentação deste novo trabalho, que entrou diretamente no Top de vendas no Reino Unido e que com pouco tempo de vida já recebeu fortes elogios da crítica especializada.

Alt-J – Joe Newman, Gus Unger-Hamilton e Thom Green – é uma das mais bem-sucedidas bandas britânicas de sempre. “RELAXER” sucede o aclamado “Is All Yours” e o premiado “An Awesome Wave”. Os dois primeiros álbuns somaram em vendas mais de dois milhões de cópias e os streamings das suas músicas ascenderam os dois bilhões de audições.

Os bilhetes serão colocados à venda já esta sexta-feira dia 21 de julho, às 10h.

MEO ARENA | 06 DE JANEIRO DE 2018

Abertura de portas: 19h00

Início de espetáculo: 20h30