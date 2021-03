Almargem promove capacitação de agentes turísticos em Monchique para o segmento de caminhada

Publicado em 11 Março 2021 por RUA FM

A Associação Almargem arranca este mês de março com o programa de capacitação “Preparar Monchique para o produto Walking”, dedicado a empresas do setor turístico com incidência em Monchique. Estas ações, gratuitas para os participantes, pretendem qualificar unidades de Alojamento e Empresas de Animação Turística, com sede ou atividade no concelho de Monchique, para o produto de caminhada, um dos segmentos do turismo de natureza em expansão.

A Almargem, enquanto entidade gestora da Grande Rota Pedestre GR13 – Via Algarviana e de uma rede de percursos pedestres complementares implementados neste território, pretende contribuir, com estas ações de capacitação, para o posicionamento de Monchique como um destino de excelência para o turismo de Walking, reconhecendo a realidade dos públicos internacionais com grande procura por este segmento turístico, mais concretamente dos mercados da Alemanha, Áustria, Suíça, Países Baixos e Bélgica.

As ações dividem-se em duas etapas: numa primeira fase, os participantes têm acesso a sessões informativas online, orientadas para as boas práticas aplicadas a esta atividade turística, passando posteriormente por ações de coaching sectorial, para levantamento das potencialidades existentes e estruturação da oferta. O programa, que se prevê que decorra até maio, será executado pela A2Z Tourism Consulting, que conta com uma vasta experiência no contacto com os clientes neste tipo de produto e mercados.

A primeira sessão online acontece no dia 23 de março, às 11h00, via ZOOM. Esta sessão de enquadramento do projeto e dos mercados de procura, com abertura a cargo de João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, contará também com os contributos de Anabela Santos, da Associação Almargem, Luís Coelho, da A2Z Tourism Consulting, e de Inês Almeida Garrett, Dagmar Paul e João Rodeia, do Turismo de Portugal.

Dado o número limitado de vagas disponíveis para o programa de coaching sectorial, com capacidade para 20 unidades de alojamento e 10 empresas de animação turística, será necessária uma pré-inscrição, disponível a partir desta quinta-feira, dia 11, e até dia 26 de março. Conforme o número de inscrições recebidas, a organização poderá ter de aplicar alguns critérios de seleção, entre estes, a proximidade de trilhos pedestres existentes no concelho, a dimensão do alojamento e da atividade da empresa de animação turística em Monchique. O formulário de inscrição e a informação detalhada sobre as ações estão disponíveis no website da Via Algarviana, em www.viaalgarviana.org.

As ações de capacitação “Preparar Monchique para o produto Walking” estão enquadradas na candidatura “Revitalizar Monchique – o Turismo como Catalisador”, aprovada e financiada pelo Turismo de Portugal, ao abrigo do programa RegFin. Este projeto, submetido após o incêndio que, em 2018, afetou gravemente os concelhos de Monchique e Silves, é coordenado pela Região de Turismo do Algarve e promovido conjuntamente pela Associação Turismo do Algarve, pela Almargem – Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental do Algarve e pelo Município de Monchique. As ações previstas visam o fortalecimento da atratividade de Monchique ao nível do turismo de natureza, cultural e criativo, reforçando a sua oferta em termos de percursos pedestres e experiências criativas, envolvendo os agentes locais e valorizando o território e a economia local.

Ao abrigo deste projeto, a Associação Almargem tem promovido várias iniciativas, desde 2019. Arrancou com uma ação de voluntariado para pinturas de sinalização de parte do setor 10 da GR13 – Via Algarviana, entre Picota e Foz dos Barreiros, atingido pelo incêndio, concluindo os trabalhos de remoção da sinalética ardida e colocação da nova sinalética nos setores 9 e 10 da Grande Rota no passado mês de novembro de 2020. Está prevista também a implementação de 5 novos percursos pedestres no concelho de Monchique, que se pretende que fique concluída no decorrer deste ano.

