Alice in Chains no NOS Alive

Publicado em 24 Janeiro 2018 por RUA FM

Os norte-americanos Alice in Chains, que se encontram neste momento a preparar o sexto álbum de estúdio, têm passagem garantida por Portugal dia 14 de julho no NOS Alive. A banda junta-se no Palco NOS aos gigantes Pearl Jam, Jack White, Franz Ferdinand e MGMT.

O próximo registo de originais, sexto da carreira da banda, contará com a produção de Nick Raskulinecz, responsável por trabalhos de bandas como Foo Fighters e Mastodon. Conhecidos por serem uma das mais elogiadas bandas ao vivo de sempre, contam no reportório com êxitos de sucesso tais como “Man in the Box”, “Would?” e “Rooster”.

Esta que é uma das mais influentes e bem-sucedidas bandas de rock de sempre já vendeu mais de 20 milhões de discos em todo o mundo e já foi nomeada múltiplas vezes para o maior prémio da indústria, o Grammy. Os Alice in Chains, a par com Nirvana, Pearl Jam e Soundgarden, fazem parte das “Big Four” a emergirem em Seatle na década de 90 e responsáveis pelo rock moderno.

Depois da incrível edição de 2017, que esgotou a três meses da abertura de portas, o NOS Alive volta a fazer história e a esgotar os passes de três dias e os bilhetes diários para dia 14 de julho a sete meses do evento, feito único na história dos festivais em Portugal. Para os fãs que não querem ficar de fora, foi colocado à venda um passe de dois dias (12 & 13 de julho), que pode ser adquirido nos pontos de venda oficiais, assim como através do Fã Pack FNAC, à venda em FNAC e fnac.pt.

​O NOS Alive’18 está de regresso ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 12, 13 e 14 de julho de 2018.

​Cartaz já anunciado: Alice in Chains, At The Drive In, Beatriz Pessoa, Bernardo, Chvrches, Eels, Franz Ferdinand, Friendly Fires, Future Islands, Jack White, Khalid, Mallu Magalhães, Marmozets, Minta & The Brook Trout, MGMT, Pearl Jam, Perfume Genius, Portugal.The Man, Queens Of The Stone Age, Rag’n'Bone Man, Real Estate, Snow Patrol, Surma, The Kooks, The National, Two Door Cinema Club, Wolf Alice e Yo La Tengo.