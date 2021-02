Publicado em 05 Fevereiro 2021 por RUA FM

De 25 a 28 de Novembro de 2021 realiza-se a quarta edição do ALUT-Algarviana Ultra Trail, um evento lúdico/desportivo de corrida em natureza que se desenvolve na Via Algarviana. O percurso apresenta uma extensão de 300 quilómetros e um desnível positivo acumulado de aproximadamente 7000 metros. Este evento é organizado pela ATR-Associação Algarve Trail Running e tem o o apoio da Região de Turismo do Algarve, da ANA – Aeroportos de Portugal e da Associação Almargem, entidade gestora da Via Algarviana.

Na última edição, em 2019, Paul Giblin bateu o recorde da prova, precisando apenas de 38h06 min para concluir o percurso que tinha 72h como tempo limite. Nesta quarta edição não será possível comparar este resultado pois a novidade será que o percurso decorre no sentido contrário ao realizado nas edições anteriores, ou seja, do Cabo de São Vicente para Alcoutim, mas com as mesmas 72h de tempo limite.

A participação está limitada a 100 participantes, pois como afirma Cláudia Guerreiro, presidente da ATR, “esta é uma prova de atletas para atletas. Este é o limite das nossas capacidades para conhecermos e tratarmos pelo nome todos os atletas. Por isso é que quando nos pedem para explicar o que é o ALUT, não conseguimos, pois, o ALUT não se explica, sente-se!”.

E foi sobre um cenário pandémico que abriram as inscrições no passado dia 25 e já foram preenchidas mais de 80% das vagas disponíveis. Confiantes de que no final do ano seja possível organizar o evento, a organização encontra-se a desenvolver todos os planos de contingência para que o mesmo seja efetuado com a máxima de segurança e cumprindo as normativas em vigor do momento.

A Via Algarviana, cuja gestão e manutenção é da responsabilidade da Associação Almargem, é uma Grande Rota Pedestre (GR13) que liga Alcoutim ao Cabo de São Vicente. Os cerca de 300 quilómetros do itinerário da GR13, na sua maioria instalados na Serra Algarvia, atravessam 9 concelhos do Algarve: Alcoutim, Castro Marim, Tavira, São Brás de Alportel, Loulé, Silves, Monchique, Lagos e Vila do Bispo.

Com o objetivo de promover os territórios de baixa densidade e de ampliar a oferta turística da região, a Via Algarviana aproxima-se de locais de interesse natural e cultural, bem como de serviços de alojamento e restauração, dinamizando a economia local do interior algarvio. É possível contribuir para a manutenção da Via Algarviana através de donativo à sua entidade gestora. Poderá saber mais sobre esta e outras informações sobre a Via Algarviana em www.viaalgarviana.org.

Mais informações sobre a prova em: www.alut.pt | www.facebook.com/alut.pt