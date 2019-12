Algarve une-se para a candidatura de Faro a Capital Europeia da Cultura

Publicado em 29 Novembro 2019 por RUA FM

AMAL, UALG e RTA vão ser co-produtoras da candidatura. CCDR, IPDJ e DR Cultura manifestam disponibilidade para colaborar.

Uma candidatura regional, concertada e inclusiva foi o mote para a Sessão Oficial de estabelecimento de acordos de colaboração locais e regionais no âmbito da Candidatura de Faro a Capital Europeia da Cultura 2027, que teve lugar no passado dia 25 de Novembro no Teatro das Figuras em Faro e onde foram assinados acordos de colaboração entre o Município de Faro e a Universidade do Algarve, a Região de Turismo do Algarve e a Comunidade Intermunicipal do Algarve, formalizando assim estas entidades enquanto co-produtoras da candidatura. Foram ainda assinadas Cartas de Colaboração com a Direcção Regional IPDJ Algarve, Direcção Regional de Cultura do Algarve e CCDR, entidades que afirmaram assim o seu interesse em participar deste processo em prol do desenvolvimento da região.

Uma bonita fotografia final com os principais dirigentes regionais do Algarve. Foi assim que terminou a cerimónia que deu corpo a ideia que a muito vem sendo preparada de que a Candidatura de Faro a Capital Europeia da Cultural deve ter uma abrangência regional. Uma celebração amplamente participada pelas forças vivas da região.

O Município de Faro convidou a UAlg, a AMAL e a RTA para co-produzirem a candidatura de Faro a Capital Europeia da Cultura 2027. Estas três instituições vão ter assento na comissão executiva da candidatura e no conselho geral. Quem também fará parte do conselho geral são os dirigentes máximos da CCDR/Algarve, IDPJ e da Direção Regional da Cultural que assinaram com o município cartas de colaboração com vista à definição de estratégias, projectos e programas para a região, respeitando a sua independência institucional. “As principais instituições regionais estão unidas em torno de um objectivo comum. Nos momentos importantes, os Algarvios sabem pôr de lado as suas diferenças e unir-se em torno do que é fundamental.” Estas palavras do Presidente da Câmara Municipal de Faro Rogério Bacalhau soaram no final da sessão como eco de todos os discursos dos representantes das entidades regionais e locais intervenientes que tinham já, cada um a seu modo, afirmado a vontade de colaborar e participar ativamente neste processo, reconhecendo o potencial e riqueza do Algarve como um todo enquanto força motriz desta candidatura. No seu discurso, Rogério Bacalhau salientou que esta era uma missão que exigia à autarquia e às restantes entidades envolvidas, “muita humildade e concertação” para que este seja efectivamente um projecto de futuro e transformador do território.

Nesta solenidade foi igualmente assinada, pelos 9 eleitos que compõem a Vereação, a deliberação de Câmara que avalisa a intenção de candidatura. Em nome do Executivo municipal, o Vereador Miguel Sengo da Costa, enalteceu a “rebeldia” desta decisão como “acto de coragem” e reforçou “o espírito de união entre os partidos que compõem o elenco municipal”.

Luis Graça, Presidente da Assembleia Municipal de Faro, realizou igualmente uma declaração de apoio a esta candidatura, elencando um conjunto de personalidades que ao longo do último século fizeram do Algarve uma região com características culturais ímpares.

Antes disso, Carlos Martins, o ex-diretor executivo de Guimarães Capital Europa da Cultura 2012, felicitou o executivo da Autarquia mas igualmente todas as entidades que na ocasião afirmaram a sua colaboração no projecto pela “coragem de se comprometerem com um projecto que não é para um mandato, sendo que 2027 não está no horizonte imediato de nenhum dos atuais agentes políticos”. Carlos Martins apresentou um conjunto de ideias-chave sobre uma candidatura, alertando para o facto de não se tratar de uma celebração mas sim de um projecto de transformação.

No final da sessão Rogério Bacalhau, Presidente da Câmara sublinhou o facto de as principais instituições regionais estarem “unidas em torno de um objetivo comum. Nos momentos importantes, os Algarvios sabem pôr de lado as suas diferenças e unir-se em torno do que é fundamental.” Olhando para o futuro e reforçando a ideia de que esta tem que ser uma realização para todos não deixou igualmente de referenciar que ”mais ainda que o desiderato em si, interessa-nos pensar as cidades do futuro e aumentar a produção cultural, criando melhores condições para os nossos agentes produzirem no Sul”.

Faro dá o mote e convida outras cidades candidatas para conferência em Portimão

Outra das novidades que saiu do Teatro das Figuras foi a intenção, anunciada pelo Presidente da autarquia em dar um mote congregador junto das outras cidades portuguesas candidatas. Rogério Bacalhau afirmou: “para nós, todas as candidaturas representam muito mais do que rivalidade e antagonismo. Significa que estas cidades estão apostadas em combater a centralização e a criar novas redes de fruição cultural. Faro procurou mesmo ser pioneiro dando o primeiro sinal de que podemos ter colaboração efectiva com estas outras cidades. Essa 1.ª conferência de cidades candidatas terá lugar em Portimão em janeiro próximo e nela discutiremos assuntos tão relevantes como a colaboração cultural, o financiamento ou a relação com o Estado Central.”

A cerimónia teve ainda dois momentos de particular qualidade artística. Foi possível ouvir o acórdão contemporâneo de Nelson Conceição e o barítono Rui Baeta, que acompanhado ao piano por Joana Vieira Shumova, que interpretou o Hino da Europa, o Hino da Alegria.

A Capital Europeia da Cultura é um dos projectos da Comissão Europeia com maior notoriedade juntos dos cidadãos europeus. Portugal, a par da Letónia, vai receber o título em 2027. A escolha da cidade que irá acolher a iniciativa é feita através de um projecto de selecção com um júri baseado junto da Comissão Europeia.