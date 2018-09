Algarve recebe SEIVA 2018 – Semana de Educação e Iniciativas de Voluntariado Ambiental

Publicado em 25 Setembro 2018 por RUA

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA), através da sua ARH do Algarve promove, pela segunda vez, entre 26 de setembro e 3 de outubro, a Semana de Educação e Iniciativas de Voluntariado Ambiental – SEIVA 2018, no âmbito do projeto “Voluntariado Ambiental para a Água”.

A iniciativa integra várias ações a decorrer em simultâneo, em vários concelhos da região algarvia. Tem como principais destinatários as comunidades escolares, em particular os alunos e docentes do ensino básico e secundário, e também técnicos da administração pública regional e local, empresas, associações empresariais, profissionais, culturais e recreativas, organizações não-governamentais de ambiente, entre outros.

Pretende-se

mobilizar a população do Algarve a refletir sobre os principais desafios do desenvolvimento sustentável e sobre a importância da participação

Com a iniciativa divulga-se, também, o trabalho desenvolvido por instituições no âmbito da educação ambiental.nos processos de tomada de decisão, por forma a contribuir para a gestão participada dos recursos, para o aprofundamento de conhecimentos científicos e didáticos dos docentes e de outros agentes de educação para a sustentabilidade e, ainda, potenciar a criação de soluções.

