Algarve recebe o FOMe – Festival de Objectos e Marionetas

Publicado em 29 Agosto 2018 por RUA

Entre 14 e 29 de Setembro o FOMe - Festival de Objectos e Marionetas está de regresso.

Aquele que tem sido um discreto Festival de Objectos e Marionetas, único no sul do país, afirma-se este ano como possivelmente o maior evento do género da península ibérica com realizações variadas em seis municípios do Algarve Central – Albufeira, Faro, Loulé, Olhão, São Brás de Alportel e Tavira – que, numa prática que lhes tem sido comum de programação em rede, confluíram para dar desenvoltura ao evento que tem vindo a ganhar cada vez maior adesão de público e interesse dos criadores deste género artístico.

A Companhia de Teatro do Algarve – ACTA – que é a promotora do FOMe, acrescentou-lhe o desígnio de & Outros Comeres promovendo a adesão da restauração da região e a criatividade de alguns dos artistas convidados que irão trazer ao festival espectáculos únicos relacionados com a gastronomia.

Será entre 14 e 29 de Setembro que podem ser vistos nos referidos 6 municípios – na rua, em restaurantes e em salas várias – espectáculos de 6 companhias portuguesas e 6 estrangeiras do Reino Unido, de Itália, da Argentina e da República Checa. São cerca de 40 iniciativas em 15 dias com espectáculos, workshops e uma exposição de ilustração de marionetas de fio.

O espectáculo de abertura é a mega-produção LÚMEN, da companhia SA Marionetas, de Alcobaça, que alia marionetas gigantes, video-maping e ópera. Dia 14 de setembro, em Faro, espectáculo móvel que se desenrolará entre o Largo da Igreja do Carmo e o largo da Sé.