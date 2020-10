Algarve recebe apoio para melhorar bem-estar animal em seis municípios

Publicado em 29 Outubro 2020 por RUA FM

Seis municípios do Algarve vão receber 183.536 €uros para investir na melhoria do bem-estar animal, no âmbito do programa de conces-são de incentivos financeiros para a construção e modernização dos centros de recolha oficial (CRO) de animais de companhia.

Aprovado pelo Despacho n.º 3321/2018 de 4 de Abril , dos Secretários de Estado do Orçamento, das Autarquias Locais e da Agricultura e Alimentação, este programa contou com a participação ativa da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve) na sua divulgação pública e na análise das candidaturas efetuadas pelos municípios da região.

As seis candidaturas aprovadas representam um investimento global de 796.708,26 €uros, correspondendo à construção dos novos CRO de Monchique (investimento de 141.360,21€), São Brás de Alportel (247.407,65€) e Tavira (264.894€), os quais beneficiam de um incentivo de 50.000€ para cada projeto, à ampliação da capacidade do CRO de Albufeira (investimento de 8.840€ / incentivo de 3.536€), modernização e ampliação do CRO de Lagos (50.000€ / 15.000€) e modernização do CRO de Portimão (84.206,40€ / 15.000€).

Nos CRO de Monchique, Portimão, São Brás de Alportel e Tavira serão criados espaços para esterilizações.