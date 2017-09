Algarve recebe 8º Verão Azul – Festival de Artes Performativas chega em Outubro às cidade de Lagos e Faro

Publicado em 25 Setembro 2017 por RUA

Em Outubro, Lagos e Faro recebem uma extensa programação no que é a 8ª edição do evento de arte contemporânea mais relevante do eixo Barlavento–Sotavento algarvio.

O Verão Azul – Festival de Artes Performativas faz de novo o Algarve a sua casa e apresenta, pelo oitavo ano consecutivo, uma extensa programação nas áreas das artes performativas, artes visuais, cinema e música.

O que é um dos mais relevantes eventos a promover a descentralização da difusão da arte contemporânea em Portugal chega à 8ª edição e, seguindo a sua lógica de interligação entre os municípios do eixo Barlavento–Sotavento, escolhe as cidades de Lagos e Faro para dois momentos de aproximação e sensibilização da comunidade à criação nacional e internacional.

De 17 a 28 de Outubro, vários locais das duas cidades recebem um conjunto de propostas transdisciplinares que pretende continuar a cristalizar a razão pela qual o evento foi inaugurado em 2010, ou seja, fortalecer o posicionamento do Algarve enquanto pólo de criação artística contemporânea, afirmando a região como lugar de forte expressão artística e singularidade estética.

O programa deste ano privilegia obras de carácter mais experimental, de artistas consagrados e emergentes, com destaque para os

espectáculos de nomes da nova dança portuguesa como Vera Mantero, Francisco Camacho ou João Fiadeiro.

Tiago Rodrigues é um dos grandes destaque ao apresentar, pela primeira vez no Algarve, a sua muito internacional versão do amor impossível de “António e Cléopatra”.

No que a música diz respeito, confirmação do trio de Alex Zhang Hungtai, Gabriel Ferrandini e David Maranha, que actuará em Lagos, e de Murcof & Vanessa Wagner que irão apresentar “Statea”, no Teatro das Figuras, em Faro.

O festival investe também na criação de espaços de interacção entre os artistas, comunidade e público, desafiando os primeiros a realizar projectos que convoquem a participação da população e de grupos associativos locais.

Nesse sentido, o compositor, produtor e criador cénico Jonathan Uliel Saldanha desenvolve o seu concerto-performance “Plethora” – uma construção sonora e cénica para um conjunto de vozes e espaço acústico – e integra a participação de 70 pessoas da comunidade local. De 20 a 27 de Outubro, convocam-se homens e mulheres com idades compreendidas entre os 12 e os 60 anos, com ou sem experiência no trabalho

de voz, de origem amadora ou profissional a participar no processo de pesquisa vocal e cénica*. O resultado poderá ser visto no Parque de Estacionamento do Mercado Municipal de Faro .

Já o duo de rock experimental dos dos multi-instrumentistas Eduard Pou e Pau Rodríguez, os conceituados ZA!, realiza um workshop dirigido a 15 músicos (profissionais ou amadores) e estudantes de música a partir dos 13 anos cujo resultado será mostrado no palco do Clube Artístico Lacobrigense. O workshop terá lugar de 17 a 19 de Outubro no mesmo local, das 18h às 21h.*

Verão Azul – Festival de Artes Performativas conta com direcção artística de Ana Borralho & João Galante e realiza-se de 17 a 28 de Outubro, em vários locais das cidades de Lagos e Faro. É uma produção da casaBranca e conta com a Câmara Municipal de Lagos e o LAC – Laboratório de Actividades Criativas como parceiros estratégicos, e com o Teatro das Figuras, como co-produtor da programação de Faro. Integra o Programa 365 Algarve promovido pelas Secretarias de Estado da Cultura e do Turismo.

Toda a programação a anunciar brevemente.

*Inscrições nos workshops: info@festivalveraoazul.com / tel. 96 357 92 89