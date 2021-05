Algarve promove turismo criativo, turismo de natureza e atividades ao ar livre na «Fitur»

Publicado em 11 Maio 2021 por RUA FM

Dar a conhecer as paisagens da região e as águas cristalinas das praias algarvias, os costumes e as tradições locais e as atividades ao ar livre como ciclismo ou caminhadas que se podem realizar no destino estão entre as principais propostas que o Turismo do Algarve vai apresentar na 41.ª Fitur – Feira Internacional de Turismo, em Madrid, entre os dias 19 e 23 de maio.

A Fitur é uma oportunidade para dar continuidade à promoção internacional do destino e captar turistas de diferentes origens, nomeadamente de Espanha. De acordo com o INE, este país estava no top 3 de mercados emissores de turistas para o Algarve em 2019, designadamente pela proximidade, tendo sido responsável nesse ano por mais de 407 mil hóspedes (+ 14,3% face a 2018) que geraram 1,13 milhões de dormidas (+8,9% do que em 2018).

Para João Fernandes, Presidente da Região de Turismo do Algarve «tratando-se de uma feira destinada aos profissionais do setor e ao público em geral, a Fitur assume particular relevância, considerando o atual contexto sanitário e o momento-chave de desconfinamento. Acresce ainda o facto de o evento decorrer em Espanha, pois, pela proximidade, é um mercado turístico muito significativo para a região.»

Sendo expectável que o ritmo da procura turística pelo Algarve seja marcado pelos visitantes do mercado interno alargado, é de referir que, além de beneficiar das fronteiras terrestres com Espanha, a região dispõe de voos diretos a partir de Madrid e Barcelona e, já a partir de julho, vai adicionar ligações diretas entre Bilbao e Faro.

Globalmente, a Fitur vai permitir gerar visibilidade internacional à região e apoiar o desenvolvimento do turismo além da época balnear, considerando que a oferta no destino acompanha as atuais tendências de viagem para 2021, que apontam para uma maior procura por experiências mais autênticas e em ambientes de Natureza.

A região foi eleita o “Melhor Destino de Praia da Europa em 2020”, pelos “World Travel Awards”, o único que revalidou o reconhecimento sete vezes (seis delas consecutivas), e tem consolidado o seu posicionamento como destino de eleição noutros produtos turísticos.

Entre as principais motivações de visita ao Algarve encontram-se o Turismo Criativo, em que os visitantes se juntam à comunidade local para apreender e participar em atividades ligadas às tradições, cultura e património ou o Turismo de Natureza que permite desfrutar de experiências em espaços rurais ou em territórios de baixa densidade (no interior e no litoral), como caminhadas. É na região que se encontra o “Melhor Destino para Caminhadas da Europa”, eleito pelo “European Best Destinations”: o trilho dos Sete Vales Suspensos. O Turismo Desportivo revela também a capacidade de atração do destino para a prática de modalidades como golfe, atividades náuticas ou ciclismo, com o Algarve a liderar a oferta de percursos de bicicleta. O «Guia de Percursos Cicláveis», editado recentemente pelo Turismo do Algarve, inclui mais 20 trilhos turísticos para promover a utilização de bicicletas durante as férias.

«O Algarve está, estrategicamente, empenhado em promover o slow travel, as experiências assentes nas tradições e nos costumes locais e as atividades ao ar livre no campo e no litoral. São, portanto, alguns dos temas que vamos levar à Fitur, devidamente enquadrados na oferta que se encontra no destino. Num momento-chave da retoma turística, em que continuamos a receber reservas de voos de diferentes origens, nomeadamente da Europa, é muito relevante marcarmos presença neste evento e darmos a conhecer os principais produtos turísticos que vão ao encontro das atuais motivações de viagem,» conclui o responsável pela entidade turística.